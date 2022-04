"Mask Singer". Dorota Gardias ma poważne problemy. Prezenterka wciąż nie wróciła do zdrowia

Fani Doroty Gardias znów się niepokoją o zdrowie swojej ulubionej pogodynki. Po serii nieszczęśliwych wieści - aferze vatowskiej, wykryciu guzka i koniecznej operacji usunięcia go oraz doniesień o rozstaniu - tylko przez chwilę wydawać się mogło, że u pogodynki sytuacja się poprawia. Najnowsze wieści dowodzą jednak, że gwiazda TVN przez cały okres zmaga się z problemami zdrowotnymi, które znacząco wpływają na jej stan psychiczny.

Dorota Gardias zaledwie kilka miesięcy temu przeszła operację usunięcia guzka, który lekarze wykryli w jednej z piersi. Oznacza to, że wciąż jest pod czujnym okiem lekarzy, monitorujących stan zdrowia pogodynki. Dziennikarka udzieliła wywiadu dla serwisu Plejada.pl. Pytana o kłopoty, dziennikarka już wcześniej wyznała, że problemy zdrowotne umożliwiły jej jeszcze bardziej doceniać życie i czerpać jeszcze więcej radości z życia.

W rozmowie z Plejada.pl Dorota Gardias wyznała, że choć "pod względem zdrowotnym jest bardzo dobrze", nie oznacza to, że jest w pełni zdrowa.

Jedyny mój problem ostatnio to to, że jem już dwa razy więcej, a cały czas chudnę, nie mogę sobie z tym poradzić! Chyba zacznę jeść słodycze, których nie lubię, bo wolę kiełbasę - cytuje słowa dziennikarki "SE". - Ale, mówiąc poważnie: mam problem z wagą, cały czas chudnę i nie wiem, dlaczego, więc szukam przyczyny w organizmie. Mam nadzieję, że to tylko jakiś taki moment i to nic poważnego - wyznała.