"MasterChef Junior" odcinek 1. s. 5. Dania mięsne od jaskiniowców i pyszne desery z dodatkiem czekolady. Wiemy, kto dostał się do finałowej 14-tki!

Już po raz piąty Anna Starmach, Mateusz Gessler i Michel Moran będą poszukiwać najlepszego MasterChefa Juniora! Rozpoczęła się 5. edycja programu "MasterChef Junior", a w pierwszym odcinku poznaliśmy pretendentów do tytułu Najlepszego młodego kucharza w Polsce.

"MasterChef Junior" odcinek 1. s. 5. - co się wydarzyło?

Już po raz piąty najlepsi młodzi kucharze w Polsce stanęli do legendarnego pojedynku o tytuł MasterChefa Juniora! Ich kulinarne wyczucie smaku, umiejętności i kreatywność sprawdzają Anna Starmach, Michel Moran i Mateusz Gessler. Który z uczestników zaskoczył kubki smakowe jurorów?

Natalia Paździor przeszła ogromną metamorfozę. Zwyciężczyni 1. edycji zmieniła się nie do poznaniaZobacz więcej

Na początku w kuchni MasterChefa Juniora pojawiło się 36 dzieci, które zostały podzielone na 4 dziewięcioosobowe grupy. Każda grupa dostała inne zadanie do wykonania, ale spośród nich tylko 14 osób może przejść do kolejnego etapu w programie. Pierwsza ekipa usłyszała temat zadania w wyjątkowych okolicznościach. Jurorzy przebrani za jaskiniowców poinformowali, że głównym bohaterem konkurencji jest mięso. Dzieciaki miały 75 minut na to, aby przyrządzić wykwintne dania mięsne. Powstały m.in. schabowe po meksykańsku, kurczak w sosie barbecue z ananasem i pomarańczą, polędwiczki wieprzowe oraz comber jagnięcy ze szpinakiem i rodzynkami. Za najlepsze dania nagrodzeni zostali: Kuba Paliś, Mateusz Książko i Tosia Barcicka.

Druga grupa rozpoczęła zadanie przenosząc się na stację polarną MasterChefa, gdzie znajdowały się pingwiny i igloo. Jurorzy poczęstowali uczestników słodkimi, zmrożonymi lodami. To była zapowiedź tematu konkurencji - czas na pyszne desery czekoladowe! W 90 minut powstały m.in. muffinki czekoladowe, "Mazurkowa wariacja na trzy czwarte", czyli czekoladowe tartaletki z borówkami i malinami, "czekoladowy wulkan" z płynem wulkanicznym i malinową lawą, assiette z czekolady oraz czekoladowa rolada biszkoptowa. Do finałowej 14-tki przeszli: Karolinka Downar, Gaja Suchocka, Franek Lorenc i Natalka Tokarska.

Trzy nowe seriale i "Ameryka Express" z nową prowadzącą. TVN zaprezentował wiosenną ofertę programową!Zobacz więcej