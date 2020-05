"MasterChef Junior" odcinek 10. s. 5. FINAŁ! Nowi jurorzy i menu degustacyjne finalistów. Wygrała Gaja Suchocka!

Czas na finał 5. edycji "Masterchef Junior"! O statuetkę najlepszego małego kucharza walczyli Sonia Rudolf, Gaja Suchocka i Franek Lorenc. Każde z nich zachwyciło w finałowej konkurencji, zwycięzca mógł być jednak tylko jeden. Wygrała najmłodsza w historii uczestniczka programu!

"MasterChef Junior 5" odcinek 10. FINAŁ - co się wydarzyło?

W finale 5. edycji "MasterChefa Juniora" znaleźli się: 12-letnia Sonia Rudolf z Warszawy, 9-letnia Gaja Suchocka z Sanoka oraz 12-letni Franek Lorenc z Krakowa. Na początek w kuchni MasterChefa Juniora pojawili się jednak wszyscy pozostali uczestnicy tej edycji. Jurorzy wybrali spośród nich trzy osoby, które na początek miały oceniać dania ugotowane podczas rozgrzewki. Wylosowane zostały Ola, Tosia i Maja. Powstały trzy zespoły na czele z Anią Starmach, Michelem Moranem i Mateuszem Gesslerem.

W czasie gotowania, oprócz tego, że do przygotowania były dania mięsne, drużyny dowiedziały się, że trzeba zrobić jeszcze desery. Czerwoni wraz z Anią Starmach postawili na polędwicę wołową z warzywami i ryżem jaśminowym oraz mus owocowy. Niebiescy z Michelem wybrali polędwiczkę wieprzową marynowaną w soi, z batatem, groszkiem i gruszką deser a'la tiramisu. Zaś zieloni z Mateuszem Gesslerem przygotowali strogonowa, a także trzy koktajle owocowe. Jurorzy zdecydowali, że wygrała drużyna niebieskich.

W drugiej części odcinka, każdy z finalistów przygotował menu degustacyjne składające się z 3 dań – przystawki, dania głównego oraz deseru. Potrawy musiały podbić serca jurorów, bo to właśnie oni mieli zdecydować o tym, kto zostanie 5. polskim MasterChefem Juniorem i otrzyma wspaniałe nagrody - statuetkę, czek w wysokości 15 tys. zł oraz bon na wakacje marzeń o wartości 40 tys. zł. Presja upływającego czasu i stres tylko utrudniały gotowanie. Finaliści musieli trzymać nerwy na wodzy, działać zgodnie z planem i panować nad emocjami.

Sonia przygotowała tatar z wędzonych ryb z marynowaną cebulą, "perliczkowy las", czyli perliczkę z chipsami z topinamburu oraz tartę cytrynową z lodami malinowymi. - Ten deser to jest bardzo inteligentny dialog pomiędzy maliną i cytryną (...) Smak jest bezbłędnie uchwycony - oceniła Ania Starmach. - Twoja przystawka to danie, które zasługuje na to, żeby być w restauracji - stwierdził z kolei Mateusz Gessler. Perliczka także się udała. Dania Gai to polędwiczki wieprzowe z miechunką, ceviche z łososiem oraz beza z kremem cytrynowym. - Masz niecałe 10 lat i wielką odwagę, żeby ryzykować takie dania w finale - stwierdził Michel Moran. - Perfekcja - powiedział Mateusz po spróbowaniu bezy. Tatar z polędwicy wołowej, smażony sandacz i mus z białej czekolady to kulinarne dzieła Franka. - To jest przystawka na miarę finału - przyznała Ania. - Czuć, że masz spokój i gotujesz z przyjemnością - zwrócił się do Franka Michel.

5. edycję "MasterChefa Juniora" wygrała Gaja Suchocka!