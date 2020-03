"MasterChef Junior" odcinek 2. s. 5. Dania z ryb i owoców morza oraz potrawy wegetariańskie. Finałowa 14-tka w komplecie!

Trwa walka o wejście do finałowej 14-tki 5. edycji programu "MasterChef Junior". Anna Starmach, Mateusz Gessler i Michel Moran przygotowali kolejne konkurencje, aby z grupy uzdolnionych dzieciaków wyłonić najlepszego MasterChefa Juniora!

"MasterChef Junior" odcinek 2. s. 5. - co się wydarzyło?

Walka o wejście do najlepszej czternastki "MasterChefa Juniora" trwa w najlepsze. W tym odcinku młodzi kucharze przygotowywali dania z ryb i owoców morza oraz potrawy wegetariańskie. Najlepsi z nich trafili prosto do ścisłej czołówki programu, w której czekają już na nich koledzy i koleżanki, którzy zaskarbili sobie uznanie jurorów w poprzednim odcinku.

Dania mięsne od jaskiniowców i pyszne desery z dodatkiem czekolady. Wiemy, kto dostał się do finałowej 14-tki!Zobacz więcej

Pierwsza konkurencja rozpoczęła się od sielskiego wędkowania na biwaku. To mogło oznaczać tylko jedno - dania rybne. Dzieciaki miały 75 minut na gotowanie. Oprócz ryb, do wykorzystania były także owoce morza. Zdolni młodzi kucharze przygotowali m.in. mule w sosie pomidorowym z kiełbasą chorizo, pstrąg łososiowy w papilotach na puree z selera z sosem bazyliowym, "Karp wiele wart", czyli dzwonki karpia ze smażonymi pieczarkami, cebulą i papryką oraz samodzielnie robione tagliatelle z owocami morza. Jurorzy zdecydowali, że do finałowej 14-tki przeszli: Arnold Kulmagambetow, Lilka Jarocka i Ola Gądek.

W drugiej grupie jurorzy przenieśli się na wieś, gdzie każdy mógł spróbować wydoić krowę. Później okazało się, że do przygotowania są dania bezmięsne. Czas na gotowanie to 75 minut. Dzieciaki podały Ani, Michelowi i Mateuszowi do degustacji m.in. tagliatelle z kurkami, naleśnik wegetariański z pastą tahini, ravioli z płynnym żółtkiem z farszem z ricotty i szpinaku, zielone pierogi ze szpinakiem oraz wegetariańskie curry z ciecierzycą i szpinakiem. Czas na ostateczny werdykt. Finałowy skład zamykają: Maja Leonard, Julka Roszkowska, Wiktor Przysiężny oraz Sonia Rudolf.

Natalia Paździor przeszła ogromną metamorfozę. Zwyciężczyni 1. edycji zmieniła się nie do poznaniaZobacz więcej