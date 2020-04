"MasterChef Junior" odcinek 5. s. 5. Danie Wojciecha Modesta Amaro i rywalizacja o najlepszy tort. Kto odpadł z programu?

Za nami 5. odcinek 5. sezonu programu "MasterChef Junior"! Tym razem gościnnie w programie pojawił się prawdziwy ekspert i właściciel restauracji z gwiazdką Michelina! Jakie wyzwanie dla młodych kucharzy przygotował Wojciech Modest Amaro? Kto musiał pożegnać się z show? Sprawdźcie!

"MasterChef Junior" odcinek 5. s. 5. - co się wydarzyło?

W tym tygodniu z zaproszenia do kuchni "MasterChefa Juniora" skorzystał wyjątkowy gość – wielki autorytet kulinarny – Wojciech Modest Amaro. Ten wybitny szef kuchni przygotował niespodziankę – pokaz swojego kunsztu kulinarnego, a także zadanie – odtworzenie przygotowanych przez siebie dań. Czy zawodnikom uda się przyrządzić tatar z troci z sufletem dyniowym i dressingiem z rokitnika? Jest o co walczyć, ponieważ na zwycięzcę konkurencji czeka wspaniała nagroda od mistrza Amaro!

Czy dzieciakom uda się odtworzyć danie mistrza? Mają na to 93 minut! Łatwo nie było, a już największe problemy miał Franek, którego suflet wylądował na ziemi! To dopiero był stres, aby cokolwiek wydać! Na szczęście młody kucharz jako wybrnął z zadania! Gaja dodała do całości pestki dyni i skórkę pomarańczy, co Amaro skwitował słowami dobry pomysł. Lilka przygotowała danie szefa i do sufletu również dodała pestki dyni. Julka nie do końca była zadowolona ze swojego dania; może uwagi Modesta Amaro zaprocentują w przyszłości. Wiktor był za to dumny ze swojego dania, które wyglądało jak kopia dania Amaro! Arcydobre dania - skomentował Mateusz Gessler. Mateusz, którego kulinarnym idolem jest Wojciech Modest Amaro, stresował się, ale Amaro uznał, że smakowo jest to dobre danie, chociaż było trochę za mało tatara w tatarze. Sonia nie była zachwycona daniem szefa, ale starała się je odtworzyć jak najwierniej. Ola do całości dodała jedynie malinkę, jedną małą malinkę, ale to zadziałało i jurorom bardzo smakowało! Arnold całość urozmaicił sufletem jabłkowo-dyniowym, który Amaro skomentował jednym słowem: klasa. Natalka również postarała się o perfekcyjne odwzorowanie dania!

W zadaniu zostali wyróżnieni Arnold, Natalia, Ola, Gaja oraz Wiktor, który jednocześnie został zwycięzcą całej konkurencji! W nagrodę otrzymał zaproszenie do Atelier Amaro, gdzie będzie miał okazję zaprezentować swoje kulinarne umiejętności!

W drugiej części odcinka mali kucharze dobrali się w pary. Wspólnie musieli przygotować przepyszne, przynajmniej dwupiętrowe torty, których nie powstydziłaby się sama Ania Starmach! Duet, który nie sprostał temu zadaniu, musiał zakończyć swoją przygodę w programie, więc walka była bardzo ostra! Wiktor wybrał Natalkę, drugą parę utworzyły Gaja i Ola, Mateusz spotkał się z Lilką, Julka została sparowana z Frankiem, a Sonia z Arnoldem. Na wykonanie zadania było 88 minut.

Mateusz i Lilka przygotowali tort borówkowo-malinowy. Oboje byli niezbyt zadowoleni ze swojego wyrobu, ale jurorzy ich pocieszyli - tort nie wyglądał aż tak źle! Gaja i Ola postawiły na "hawajską wariację". Nie do końca wyszły im piętra, więc czy jurorzy potraktują je łagodnie? Sonia oraz Arnold zrobili tort z masą kakaową i owocami oraz... dodatkiem likieru! Całość wyglądała zacnie! Julka i Franek przygotowali "tropical pink" - trzeba przyznać, że całość ładnie wyglądała! Natalia i Wiktor przygotowali tort czekoladowo-waniliowy.

Najlepszy torty przygotowali Natalia i Wiktor, Sonia i Arnold oraz Lilka i Mateusz! Z tej trójki najlepsi okazali się Arnold i Sonia!

NIESPODZIEWANIE NIKT NIE ODPADŁ W TYM ODCINKU Z PROGRAMU!