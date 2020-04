"MasterChef Junior" odcinek 8. s. 5. Prawdziwy kulinarny horror dla dzieciaków i dania prosto z Azji. Nikt nie odpadł z programu!

Za nami 8. odcinek 5. edycji programu "MasterChef Junior". Tym razem powiało grozą! Czy dla małych kucharzy ten odcinek był prawdziwym horrorem? Z czym musieli się zmierzyć? Kto odpadł z show? Sprawdźcie, co się wydarzyło!

"MasterChef Junior" odcinek 8. s. 5. - co się wydarzyło?

W tym odcinku jurorzy pokazali swoje drugie oblicze, dotąd nikomu nieznane. Z miłych, wspierających i roześmianych osób przemienili się w postaci rodem z najstraszniejszych horrorów. Zadanie, które przygotowali dla małych kucharzy, sprawiło, że ciarki przeszły im po plecach! Zawodnicy musieli ugotować pyszne dania z wykorzystaniem produktów, które są ich kulinarnymi fobiami. W tej konkurencji musieli udowodnić, że nawet z produktu, którego nie lubią i nie jedzą na co dzień, są w stanie przygotować smaczną potrawę!

Na przygotowanie dań swoich koszmarów mali kucharze mieli 60 minut i nieograniczony dostęp do kuchni! Chociaż mogło się wydawać, że to dużo czasu, to skończył się on szybciej niż wszyscy myśleli! Franek przygotował smażone przegrzebki, Natalka przyrządziła stek z antrykotu z puree z buraka, Sonia postawiła na brukselkę w sosie sojowym i w miodzie, Gaja zrobiła dorsz z musem z mleczka kokosowego, Mateusz przyrządził smażone i gotowane krewetki, Ola postawiła na tagliatelle z puree z pomidorów. W konkurencji najlepsza okazała się Sonia!

W drugiej części programu zawodnicy zmierzyli się z kuchnią azjatycką. Wsparciem dla nich była Ola Nguyen, zwyciężczyni 7. edycji "MasterChefa" i specjalistka w tej dziedzinie. Kucharze musieli przygotować dwa dania z wybranych przez siebie krajów: Indii, Chin, Wietnamu, Tajlandii oraz Japonii. Finał zbliża się wielkimi krokami, więc uczestnicy musieli się postarać i zaimponować jurorom, aby pozostać w programie! Tu już nie ma miejsca na pomyłki!

Sonia, jako zwyciężczyni poprzedniej konkurencji, musiała przyznać pozostałym uczestnikom kraje dla pozostałych uczestników. Ola przyrządziła sushi z łososiem i makaron z pomidorkami, Mateusz zrobił dorsza pieczonego w liściach bananowca oraz kurczaka w cynamonie i curry, Natalka postawiła na makaron z kurczakiem oraz curry z ryżem i kurczakiem, Gaja zrobiła sajgonki z wieprzowiną oraz sushi z panierowaną krewetką, Sonia przygotowała "moje Indie" oraz sushi z łososiem, natomiast Franek zrobił sushi z torfu oraz czerwone curry z kurczakiem.

W najlepszej trójce tego zadania znaleźli się Natalka, Sonia oraz Gaja.

W TYM ODCINKU NIKT NIE ODPADŁ Z PROGRAMU!