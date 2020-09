"MasterChef" sezon 9. odcinek 1. Najlepsi zdobyli już fartuchy! Kto zachwycił jury i trafił do finałowej 14-ki?

9. edycja "MasterChefa" wystartowała. W premierowym odcinku kucharze stanęli do pierwszej rywalizacji w kuchni. Komu udało się już zdobyć fartucha? Kto sprostał oczekiwaniom Magdy Gessler, Anny Starmach i Michela Morana? Sprawdź, co się wydarzyło w programie.

"MasterChef" sezon 9. odcinek 1. - c się wydarzyło?

To pierwsza edycja "MasterChefa" do której eliminacje zostały przeprowadzone przez internet. Ze wszystkich zgłoszeń widzowie wyłonili trzech najlepszych kucharzy. Szczęśliwcami zostali: Kacper Lach, Iwona Kurczab i Tomasz Grabowski. Jurorzy dopełnili stawkę osiemnastoma kucharzami i zaprosili całą grupę do rywalizacji w kuchni MasterChefa.

Uczestnicy gotowali dziś swoje popisowe dania, na przygotowanie których mieli 45 minut. Na pierwszy ogień poszły dziewczyny: Diana Kaszel i Karolina Źródłowska. Tej pierwszej udało się od razu zdobyć fartucha. Karolina trafiła do dogrywki. Następnie do kuchni wkroczyli Rafał Fidyt i Tomasz Skobel - z tej pary tylko Tomasz mógł od razu się cieszyć z fartucha. Rafał musiał jeszcze udowodnić swoje umiejętności w kolejnej konkurencji.

Dorota Pieniążek przygotowała dzisiaj tatar z łososia. Niestety jej danie nie zachwyciło jury. Joasia Mrozek zrobiła fondanta czekoladowego z sosem malinowym, który zagwarantował jej fartucha. Gabriela Twardowska, Kasia Domańska, Natalia Parzysz, Sylwia Garska-Chmarycz i Kacper Lach trafili do dogrywki.

Fartucha zdobyli jeszcze dzisiaj: Joasia, Jacek Żydok, Janek Przybył, Ola Juszkiewicz i Adrian Purzycki.