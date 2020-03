"MasterCher Junior" sezon 5. W programie marnuje się jedzenie? Internauci są zniesmaczeni!

Program "MasterChef Junior" to jedna z najpopularniejszych audycji telewizji TVN. Jednak co jakiś czas program wywołuje kontrowersje i nie inaczej jest przy 5. sezonie show. Czy w "MasterChef Junior" marnuje się jedzenie? Internauci są zniesmaczeni!

"MasterChef Junior" to popularne show TVN, gdzie dzieci mają okazję sprawdzić się jako kucharze i rozwijać swoje kulinarne pasje. Program doczekał się już 5 sezonów, jednak nie jest wolny od kontrowersji.

Gotujące dzieci - co w tym niestosownego? W teorii nic, jednak gdy na horyzoncie pojawia się jedzenie, które nie jest przeznaczone do zjedzenie, tylko do zabawy, to już zaczyna się robić lekko niesmacznie. Na to zwrócili uwagę widzowie programu, gdy w ostatnim odcinku show przyrządzono dla zabawy "makaronową anakondę".

Internauci są zniesmaczeni i nie zostawiają na "MasterChef Junior" suchej nitki! Poniżej można znaleźć takie komentarze (pisownia oryginalna):

W obecnej sytuacji jest mnóstwo zbiórek pieniędzy i jedzenia dla starszych ludzi, a Wy pokazujecie w telewizji brak szacunku do jedzenia i pokazujecie dzieciom jak je marnować. Żenada !!!

Bardzo lubię ten program,ale marnowanie jedzenia, raczej nie jest rozrywką. Zastanówcie się nad kolejnymi odcinkami. Wstyd!

Właśnie oglądam i powiem szczerze, że jestem zniesmaczona, zero szacunku do jedzenia, propagowanie marnowania żywności w programie w którym występują dzieci i którego oglądają dzieci. Dajecie zły przykład, jeszcze w dobie walki z marnowaniem jedzenia.

W tym samym dniu: rano DDTVN pokazuje jak to dzieci żebrzą na ulicach Senegalu o jedzenie a wieczorem Master Chef Junior, zabawę jedzeniem i marnowanie jej przez dorosłych ludzi z dzieciakami. Hipokryzja!

Fatalny przykład dla młodych ludzi. Jak oni mają wyrosnąć na dobrych ludzi? Kiedy od małego wpaja im się obłudne wzorce? Ich rówieśnicy w Afryce umierają z głodu. O ile się nie mylę fundacja TVN Nie jesteś sam również wspiera ten temat. A tu ta sama stacja i zupełnie skrajne zachowanie? Hipokryzja pełną gębą. Powinniście dzieci zabrać w miejsce gdzie mogłyby zrobić to jedzenie dla swoich rówieśników. Nauczyć tych młodych ludzi wrażliwości na cierpienie innych. No ale to słabo wygląda w telewizji. Nie sprzeda się. Jednak człowiek to najgorsza istotna. Wszytsko dla pieniędzy i wygody. Bez względu na całą resztę.

Zgadzacie się z głosami widzów?