"Matki wojny". Wzruszona Marta Manowska na premierze serialu dokumentalnego. Spotkała się z kobietami, które uciekły przed wojną w Ukrainie!

"Matki wojny" to nowy serial dokumentalny TVP Kobieta, który opowiada o losach tysięcy ukraińskich kobiet, które w obliczu wojny zostały zmuszone do podejmowania dramatycznych decyzji. Narratorką cyklu dokumentalnego jest Marta Manowska, która na premierze serialu nie kryła łez i wzruszenia. Zobaczcie zdjęcia.

Zapłakana Marta Manowska na premierze serialu dokumentalnego. Spotkała się z kobietami, które uciekły przed wojną w Ukrainie!

Dziś, gdy wiemy już o bestialskich aktach przemocy wobec kobiet z Buczy, Irpienia, czy Mariupola oraz o tym, że ponad pięćset kobiet jest przetrzymywanych w rosyjskiej niewoli, chcemy dawać nadzieję i pomagać tym, które ocalały - czytamy na stronie TVP Kobieta. W Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku odbył się uroczysty pokaz premierowego odcinka dokumentu "Matki wojny" z udziałem twórców oraz bohaterek, mieszkanek ośrodka recepcyjnego "Przystanek dobrej nadziei" w Otwocku.

To tu władze powiatu, miasta i grupa wolontariuszy, przy wsparciu mieszkańców miasta, przygotowały dom długoterminowego pobytu dla kobiet z dziećmi z Ukrainy. Od początku wybuchu wojny na Ukrainie Marta Manowska zaangażowała się w pomoc kobietom, ich dzieciom, wnukom, które uciekły przed rosyjskim oprawcą. Zostawiły za sobą wszystko. Dosłownie. Zostawiły też dziadków, ojców, mężów, braci, którzy nie wahali się sięgnąć po broń, by walczyć o ojczyznę, ale także bliskie im kobiety, które zdecydowały się żyć pod ostrzałem wroga i takie, które także chwyciły za broń.

Katarzyna Cichopek odsłoniła plecy, Marta Manowska nie chciała pozować na czerwonym dywanie! Dlaczego?Zobacz więcej

Teraz, Marta Manowska wróciła do bohaterek, które przebywają w licznych ośrodkach recepcyjnych w Polsce, by dać im głos, by opowiedziały swoje historie, świadectwa zbrodni. Dom jest tam, gdzie serce, a bohaterki zostawiły serce na Ukrainie. Tak zrodził się pomysł dokumentalnego cyklu "Matki wojny" według scenariusza i w reżyserii Piotra Poraja Poleskiego i Anny Szałańskiej, przedstawiającego historie kobiet, które uciekły z pogrążonej wojną Ukrainy. Narratorką pięcioodcinkowego cyklu jest Marta Manowska. Dokument jest odpowiedzią na los tysięcy ukraińskich kobiet, które w obliczu wojny zostały zmuszone do podejmowania dramatycznych decyzji.

To produkcja wewnętrzna TVP zrealizowana na zlecenie TVP Kobieta przez Centrum Kultury i Historii. Premiera 15 kwietnia o godz. 19:00 w TVP Kobieta, a tuż po nim specjalny odcinek "Kobiety w drodze- Ukraina".

TVP Dokument pokaże serial dokumentalny o emigrantach i uchodźcach z Ukrainy. Jak się odnaleźli w Polsce?Zobacz więcej

W nowym cyklu poświęconym losom kobiet w cieniu wojny spoglądamy na ludzkie nieszczęście oczami matek zmuszonych do dramatycznych wyborów. Bohaterki dokumentu opuszczają swój dom, porzucają dorobek całego życia. Samotnie przemierzają granicę i jadą w nieznane by ratować siebie i swoje dzieci przed nieobliczalnymi, brutalnymi konsekwencjami wojny - mówi pomysłodawczyni cyklu - Dyrektor TVP Kobieta Iwona Bocian-Zaciewska.

Dla nas to ogromne osobiste przeżycie. Ekipa filmowa realizująca cykl bardzo przeżyła każde z tych spotkań. Niejednokrotnie musieliśmy przerywać zdjęcia by ochłonąć gdy wzruszenie odbierało nam siłę do pracy, nierzadko budząc złość i niezgodę na ludzką, niezawinioną tragedię - mówią reżyserzy i scenarzyści "Matek Wojny" - Piotr Poraj-Poleski i Anna Szałańska.

Autor: AKPA

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl