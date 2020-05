Matt Dusk oddał hołd Zbigniewowi Wodeckiemu publikując ich wspólne wykonanie "My Way/Szczęście jest we mnie"

W dniu 70. urodzin zmarłego w 2017 roku Zbigniewa Wodeckiego, kanadyjski wokalista Matt Dusk oddał hołd polskiemu artyście publikując ich wspólne wykonanie "My Way/Szczęście jest we mnie". Tego trzeba posłuchać!

Zbigniew Wodecki i Matt Dusk w utworze "My Way/Szczęście jest we mnie"

Utwór "My Way/Szczęście jest we mnie" promuje najnowszy album kanadyjskiego wokalisty, Matta Duska. Singiel został opublikowany w dniu 70. urodzin (6 maja) zmarłego w 2017 roku Zbigniewa Wodeckiego. Panowie poznali się w 2016 roku, a w 2017 wystąpili razem na koncercie promującym swingowy album Rafała Brzozowskiego.

Zapowiadając swoje nowe muzyczne dziecko, Matt Dusk wspominał także zeszłoroczny występ na festiwalu Wodecki Twist, który był dla niego bardzo wzruszającym momentem. Artysta przyznał, że bardzo żałuje, że nie zdążył nagrać z Wodeckim piosenki, gdy ten jeszcze żył.

Matt Dusk pochodzi z Kanady i jest związany z Julitą Borko pochodzącą z Olsztyna. To dzięki niej pokochał Polskę - jak się okazuje - polskich wykonawców. - Wszędzie szukałem tego nagrania online, ale jedyne co znalazłem to nagranie live na YouTube - wspomina Dusk. Fani Zbigniewa Wodeckiego są wzruszeni, słysząc kultowe "My Way" w wykonaniu polskiego mistrza.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news