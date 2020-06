Matura 2020. Polskie gwiazdy bez matury. Kto zrobił karierę bez zdania egzaminu dojrzałości?

Matura 2020 czas start! Boicie się, że nie zdacie egzaminu dojrzałości? Cóż, zdarza się i tak, ale nawet jeżeli to nie rezygnujcie ze swoich marzeń! Prezentujemy Wam galerię polskich gwiazd, które pokazały, że bez "papierka" można zrobić karierę! Sprawdźcie polskie gwiazdy bez matury!

POLSKIE GWIAZDY BEZ MATURY

Nie matura, lecz chęć szczera... - słowa ze starego porzekadła chyba najbardziej oddają dokonania bohaterów naszego tekstu. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że edukacja jest bardzo ważna, rozwija nasze umiejętności oraz zainteresowania, ale polski show biznes zna wiele przypadków, gdzie za dobrym wykształceniem nie idą dobre pieniądze, prestiż czy sukces. Wręcz przeciwnie.

Matura wydaje się dzisiaj elementem niezbędnym, jednak gdy popatrzymy na polskie gwiazdy, to możemy być w niezłym szoku. Wówczas okazuje się, że do osiągnięcia sukcesu, zdobycia sławy oraz pieniędzy nie jest potrzebne wykształcenie, lecz... talent i przede wszystkim szczęście.

Właściwie ten drugi czynnik jest najważniejszy, bo wystarczy znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i nasze życie zmienia się całkowicie. Złośliwi powiedzą jeszcze, że potrzebne są także kontakty oraz znajomości, ale - chociaż na pewno potrafią wiele ułatwić - czasem samozaparciem i chęcią ciągłego parcia do przodu można zdziałać naprawdę wiele.

Stresuje Was matura? Niepotrzebne, bo gdy popatrzycie na polskie gwiazdy bez matury to przekonacie się, że na egzaminie dojrzałości nie kończy się świat. Naturalnie nie zachęcamy nikogo do porzucenia nauki i własnego rozwoju! Mimo wszystko - w dzisiejszych czasach lepiej mieć wykształcenie, niż go nie mieć.

