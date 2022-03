Matylda Kirstein miała 12 lat, gdy zmarła jej mama. Córka Ewy Sałackiej jest już dorosła i szykuje się do ślubu!

Ewa Sałacka była jedną z największych gwiazd polskiego kina. Jej nagła śmierć wstrząsnęła polskim show-biznesem w 2006 roku. Córka aktorki miała wtedy 12 lat. Matylda Kirstein jest dziś dorosła i szykuje się do ślubu.

Córka Ewy Sałackiej jest już dorosła. Jak wygląda Matylda Kirstein?

Ewa Sałacka w latach 80. była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Rudowłosa aktorka debiutowała w filmie Filipa Bajona pt. "Aria dla atlety", ale dopiero rola prostytutki w "07 zgłoś się" sprawiła, że o Sałackiej zrobiło się naprawdę głośno. Nie bała się odważnych scen - swoje wdzięki eksponowała w "Klątwie Doliny Węży" i w "Sztuce kochania". Zagrała także w hitowym "Och, Karol" oraz w "Drugiej stronie słońca". Szybko dorobiła się łatki seksbomby polskiego kina, ale jak tłumaczył reżyser Jerzy Gruza, Sałacka zasługiwała na dużo więcej.

To nie była prosta, zwyczajna osoba. Ona miała pewne pretensje do czegoś lepszego, wyższego. Ale to było bardzo smaczne i cenione. To był ktoś. Ona jest przykładem niewykorzystanej osobowości. Była wyjątkowa i co ona miała grać? Miała grać w zlewozmywakowych telenowelach? Nie było dla niej ról – powiedział Gruza w reportażu Uwagi TVN o Ewie Sałackiej.

Ewa Sałacka, śmierć

Ewa Sałacka zmarła w 26 lipca 2006 roku w wieku zaledwie 49 lat. Tragicznego dnia wypoczywała na działce u rodziców w Arciechowie. Tam sięgnęła po szklankę soku, do której wpadła osa. Po wypiciu, uczulona na jad owada aktorka, zaczęła się dusić i doznała wstrząsu anafilaktycznego. Ewa Sałacka zmarła w drodze do szpitala, na oczach najbliższych. Osierociła 12-letnią wówczas córkę, Matyldę.

Jej tragiczna śmierć była dla wszystkich wielkim szokiem.

Smutek i ból są we mnie cały czas, tylko nie pozwalam im sobą rządzić. Musiałam zaakceptować sytuację, żeby normalnie żyć. Nie wypierałam tego, co się stało. (...) Wypłakałam wtedy chyba wszystkie łzy. Ale dzięki temu powoli odradzałam się – wspominała swoją matkę Matylda Kirstein w książce "Być dzieckiem legendy".

Ewa Sałacka została pochowana 1 sierpnia 2006 roku na warszawskich Powązkach.

Matylda Kirstein — jak wygląda córka Ewy Sałackiej?

Matylda Kirstein to córka Ewy Sałackiej i Witolda Kirsteina. Pociecha aktorki i stomatologa przyszła na świat 1 lipca 1994 roku. Obecnie jest już dorosłą kobietą, która żyje z dala od show-biznesu. Jej zdjęcia znajdziesz w galerii!

Matylda Kirstein ma dziś 27 lat. Też jest uczulona, dlatego chce uświadamiać ludzi, czym jest wstrząs anafilaktyczny. Jakiś czas temu razem z bliskimi podjęła decyzję o sprzedaży działki, na której w 2006 roku doszło do tragedii. -Już babcia nie lubiła tam jeździć, szczególnie bez mojego dziadka. On najbardziej lubił to miejsce, ale zmarł w 2010 roku. Poza tym o taki dom i działkę trzeba dbać przez cały rok, tam jest dużo pracy. Babcia już nie miała na to siły. Jednak przede wszystkim najbardziej ciążyły jej trudne wspomnienia, które wiązały się z tym miejscem. Ja sama od śmierci mamy unikałam tego miejsca. Byłam tam może dwa razy. Wcześniej spędzałam tam dużo czasu - wyjaśniła w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Matylda Kirstein się zaręczyła. Kiedy ślub?

Pięć lat życia w konkubinacie było całkiem cool, a jak można żyć w konkubinacie tyle, że z diamentem to już w ogóle - napisała na Instagramie córka Ewy Sałackiej.

