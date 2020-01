"Mayday". Gwiazda "Barw szczęścia" śpiewa przebój zespołu Weekend! Kogo zagrała Sandra Staniszewska-Herbich w nowej komedii autora "Planety Singli 2"?

Wielkimi krokami nadchodzi premiera nowej polskiej komedii pt. "Mayday". Reżyserem widowiska opartego na słynnym teatralnym przeboju jest Sam Akina, a w obsadzie znalazła się m.in. Sandra Staniszewska-Herbich. Sprawdzamy, kogo zagrała gwiazda "Barw szczęścia"!

Sandra Staniszewska-Herbich, która niedawno znalazła się w stałej obsadzie "Barw szczęścia", tym razem na swoim koncie może zapisać współpracę z Piotrem Adamczykiem, Adamem Woronowiczem oraz... zespołem Weekend!

Staniszewska-Herbich w filmie "Mayday" wcieli się w postać panny młodej, która ma dość kontrowersyjne i otwarte podejście do ślubowania wierności! W dodatku możemy zobaczyć ją jak... śpiewa przebój zespołu Weekend pt. "Ona tańczy dla mnie"! Musicie to zobaczyć!

"Mayday" do kin trafi 10 stycznia. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Piotr Adamczyk, Adam Woronowicz, Weronika Książkiewicz, Anna Dereszowska oraz Tomasz Oświeciński. "Mayday" to jedna z najpopularniejszych komedii XX wieku. Pechowy taksówkarz-bigamista wiedzie szczęśliwe życie u boku dwóch małżonek. Sielankę przerywa wypadek, w skutek którego tajemnica wychodzi na jaw, wywołując lawinę komplikacji. Bohater dokonuje nadludzkich wysiłków, by ukryć matrymonialny przekręt przed mediami i policją. Całość zamienia się w komedię pomyłek, która od lat bawi widzów na całym świecie.

Producent filmu, Wojtek Pałys, tak mówi o "Mayday":