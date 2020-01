"Mayday". Sandra Staniszewska-Herbich opowiada o współpracy z Radkiem Liszewskim z zespołu Weekend!

Sandra Staniszewska-Herbich w filmie "Mayday" wciela się w bardzo zadziorną Pannę Młodą. Gwiazda "Barw szczęścia" tak mówi o swojej bohaterce:

W Mayday gram Pannę Młodą i nie jest to Panna Młoda jaką zwykle sobie wyobrażamy. To prawdziwa Bridezilla, czyli godzilla wesela. Janek może i oszukał dwie żony, gangsterów, przyjaciół, ale Panny Młodej nie oszuka. Kobiety, które brały ślub wiedzą o co chodzi i to do nich najbardziej kierowana jest moja postać. "To moje wesele, mój dzień, moje koperty, moja suknia i goście". To ciśnienie nie zna granic, a jak balon pęknie, to będzie bardzo zabawnie. Kreowanie tej postaci przyniosło mi ogromną frajdę, na planie było zabawnie, tysiące przechodniów widziało, jak wychodziłam z katedry Mariackiej na Rynku Krakowskim, to był upalny dzień, ludzie bili brawo i byli bardzo zainteresowani dlaczego tak głośno krzyczę.