"Mayday". Weronika Książkiewicz miała wypadek samochodowy. "Nie z mojej winy, prawie nic mi się nie stało"

Weronika Książkiewicz rzadko dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Niedawno aktorka zrobiła wyjątek, pokazując swojego nowego ukochanego, z którym rozdzieliła ją epidemia.

Teraz na swoim Instastory Weronika Książkiewicz opowiedziała swoim fanom, że miała wypadek samochodowy. Sama aktorka na szczęście nie ucierpiała w nim, jednak jej samochód został dość mocno stratowany.

Weronika Książkiewicz pokazała ukochanego. Kim jest nowy partner aktorki, którego fani porównują do Richarda Geere'a?Zobacz więcej

Przy okazji Weronika Książkiewicz przyznała, że jest pod wrażeniem policji, którą teraz tak bardzo się krytykuje. Aktorka wyznała, że funkcjonariusze wykazali się dużą empatią wobec niej, jak i wobec sprawcy wypadku.

Bardzo dużo teraz się źle mówi na naszą policję, natomiast ja byłam pod totalnym wrażeniem. Można sobie pomyśleć, że byli mili, bo aktorkę zobaczyli, nie, nie tylko dla mnie, ale też dla osoby, która spowodowała wypadek, która była bardzo zestresowana, która też miała słaba sytuację, myślę, finansową, tak jak zresztą my wszyscy w sobie tego, co się dzieje, bo większość ludzi potraciła pracę, w tym my, artyści.