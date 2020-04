"Mayday". Weronika Książkiewicz pokazała ukochanego. Kim jest nowy partner aktorki, którego fani porównują do Richarda Geere'a?

Weronika Książkiewicz niechętnie dzieli się swoim życiem prywatnym. Media chętnie rozpisują się o jej związkach, jednak ona sama rzadko to komentuje. Około rok temu zaczęły pojawiać się informacje, że Weronika Książkiewicz ma nowego partnera. Nikt jednak nie wiedział, kim jest jej ukochany.

Teraz aktorka zaskoczyła wszystkich. Na swoim profilu na Instagramie podzieliła się osobistymi zdjęciami z nowym partnerem, Hezim. Weronika Książkiewicz opatrzyła fotografie wyznaniem miłości.

Normalnie nie dziele sie takimi zdjęciami ale miłość w czasach zarazy jest naprawdę trudna , próbuje zachować spokój ale troche juz wariuje i chodzę po ścianach krótko mowiac straszne tęsknie . HEZI you are my treasure, I miss you so much.... naprawdę mi odbiło ze cos takiego wstawiłam 😂😂😂. Czy jest tu ktoś kto tez tak został rozdzielony ? Jest to bardzo ciężkie ale wierze w to ze to co sie teraz dzieje połączy juz na wieki . AMEN