"McMiliony". HBO stworzyło serial o kradzieży 24 milionów dolarów z loterii Monopoly w McDonald’s! Kiedy premiera?

"McMiliony" to nowy serial dokumentalny HBO przedstawiający historię byłego policjanta, który przez ponad 10 lat czuwał nad prawidłowością organizowanej przez sieć McDonald’s loterii Monopoly, z której potajemnie wykradł miliony dolarów. Premiera "McMiliony" już wkrótce w HBO. Poznaj szczegóły!

"McMiliony" - o czym jest nowy serial HBO?

Sześcioodcinkowy serial dokumentalny HBO McMiliony to nieprawdopodobna acz prawdziwa historia kradzieży 24 milionów dolarów z loterii Monopoly organizowanej przez sieć McDonald’s w latach 90., tajemniczego człowieka stojącego za całym tym oszustwem i agentach FBI, którzy poszli jego tropem.

Przez ponad dekadę imperium restauracji fast foodowych McDonald's rozdawało nagrody w ramach gry promocyjnej Monopoly, nie wiedząc, że losy z najwyższymi wygranymi zostały skradzione i sprzedane podstawionym zwycięzcom. Wszystko to odbywało się za pośrednictwem rozbudowanej siatki kontaktów złożonej z członków rodzin i przyjaciół, którzy brali udział w całym procederze. Anonimowe zgłoszenie do FBI w 2001 roku dało początek daleko idącemu dochodzeniu, które obejmowało niekonwencjonalne działania śledcze, tajne operacje pod przykrywką czy konieczność dogadania się z byłymi więźniami o mafijnych powiązaniach.

W kolejnych odcinkach serialu dokumentalnego HBO McMiliony zobaczymy wywiady ze świadkami wydarzeń oraz archiwalne materiały filmowe przedstawiające agentów FBI, którzy wykryli przekręt, członków najwyższego kierownictwa sieci McDonald’s, prawników, którzy zajmowali się sprawą, a także winnych i zwycięzców nagród, którzy zarobili krocie na tym wymyślnym oszustwie oraz osoby, które wzięły w nim udział przypadkowo lub zostały do tego zachęcone podstępem.

Za reżyserię dokumentu odpowiadają James Lee Hernandez i Brian Lazarte. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Mark Wahlberg, Stephen Levinson oraz Archie Gips.

"McMiliony" - kiedy premiera w HBO i HBO GO?

Premiera serialu dokumentalnego HBO McMiliony (McMillions) odbędzie się w HBO GO 4 lutego. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek produkcji. Emisja na antenie HBO zaplanowana została od 6 lutego o godz. 21.35. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień w czwartki wieczorem. Serial liczyć będzie 6 odcinków.