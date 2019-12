"Meandry uczuć". Ile odcinków ma turecka telenowela, która powróciła do TVP?

Fanka tureckich seriali (gość)

Obecnie serial Feriha podbija Ukrainę i Litwę ,czyli sąsiedzi zapoznają się z tym serialem ,a my nie zaslugujemy na mistrzowskie kino .Seriale Asi, Kara Para Ask .Kara Sevda ,Karaday zna cały świat ,chcemy też je poznać.Bardzo fajny jest też serial o wrogości klanów pt.Miłość i nienawiść,w którym to młodziutka Beren Saat zagrała z piosenkarzem Mahsunem wprost rewelacyjnie,fajna z nich para.Zilan to najpiękniejszy kwiat kamiennego miasta Midiat i by zaprzestać przelewu krwi zostaje zmuszona do ślubu z Hazarem.Przyjeżdża do Stambułu,przyjęto ją ciepło ,tylko Hazar nie może się z tymi tradycjami pogodzić,bo to wykształcony człowiek i bardzo dobry syn .Zabili mu brata i by zaprowadzić pokój zgadza się na ślub.Początkowa nienawiść topnieje i przeradza się w wieczną miłość .Rodziny są bardzo zgodne .tylko rozrabiają wciąż Nizar młodszy brat dostojnego ojca jednego rodu i najstarszy syn drugiego rodu ,ciągle pojawiają się konflikty.Pozostali członkowie rodu są nowocześni i pomagają sobie wzajemnie a ojcowie tych rodzin wzorowo dążą do pojednania zwasnionych rodów .Serial godny polecenia.warto poznać inną wersję po serialu Syla czy Cena miłości.Wykorzystano talent Mahsuna ,pięknie tu gra na pianinie i w ścieżce dżwiekowej są jego pieśni .Na kanale You Tube są utwory ,koncerty Mahsuna Kirmizigül ,występował też z Ozcanem Deniz- aktorem .piosenkarzem ,kompozytorem i producentem filmowym.Ozcan Deniz ma ogromny dorobek filmowy .Obecnie.zakończył nagrywanie serialu Narzeczona że Stambułu i otrzymał wysokie notowania.Godny polecenia jest serial z jego udzialem Niebezpieczna miłość,można do niego wciąż powracać.Czekamy na te seriale w naszej tv.

19.05.2018 20:12