"Meandry uczuć". Kıvanç Tatlıtuğ - przystojny turecki aktor, na punkcie którego szaleją kobiety na całym świecie! Ma żonę?

Kıvanç Tatlıtuğ to jeden z najpopularniejszych tureckich aktorów. Urodził się 27 października 1983 r. i zagrał w popularnych tureckich serialach: "Imperium miłości" i "Meandry uczuć". Jaki jest prywatnie? Czy ma żonę?

Kıvanç Tatlıtuğ dał się poznać polskim widzom jako Kurt Seyit Eminow w serialu "Imperium miłości". Zagrał tam u boku pięknej Farah Zeynep Abdullah i skradł serca kobietom na całym świecie. Później oglądać go mogliśmy w roli Dżesura Alemdaroğlu w serialu "Meandry uczuć".

Kıvanç Tatlıtuğ - kariera i życie prywatne

Kıvanç Tatlıtuğ urodził się 27 października 1983 roku w tureckiej Adanie. Ma 187 cm wzrostu. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie (ma czworo rodzeństwa). Jego dziadkowie ze strony ojca są imigrantami z byłej Jugosławii. Kıvanç uzęszczał do prywatnej szkoły średniej Yenice Çağ Private High School i tam odnosił sportowe sukcesy, grając w koszykówkę. Poważna choroba ojca zmusiła jego i jego rodzinę do przeprowadzki do Stambułu. Ukończył szkołę średnią Kalamış Lisesi'nden i kontynuował swoją karierę koszykarską w klubie sportowym Fenerbahçe Ülker.

Jego kariera zaczęła się od pracy w modelingu. W 2002 roku otrzymał tytuł Najlepszy Model Turcji oraz Najlepszy Model Świata. Dzięki temu otworzyły się kolejne drzwi. Jako aktor zadebiutował w 2005 r. jako Mehmet Sadoglu w serialu "Srebro" ("Gümüş"). W latach 2008-2010 pojawiał się w telewizji w serialu "Zakazana miłość" ("Ask-i memnu"). Partnerowała mu wtedy Beren Saat, a rola Behlüla Haznedara przyniosła mu nagrodę Złotego Motyla. W 2010 r. użyczył głosu Kenowi w tureckiej wersji dubbingu "Toy Story 3" (2010). Kolejne role Kıvança to Kuzey Tekinoğlu w serialu "Kuzey Güney", Kurt Seyit w "Imperium miłości" oraz Dżesur w "Meandrach uczuć". Obecnie jest jednym z najpopularniejszych tureckich aktorów. Ma fanów nie tylko w Turcji, ale też na Bliskim Wschodzie, na północy Afryki, na Bałkanach i, oczywiście, w Polsce.

W 2013 r. Kıvanç zaczął spotykać się z projektantką mody, Basak Dizer. Ożenił się z nią trzy lata później - 19 lutego 2016 r. w Paryżu. Oboje niechętnie mówią o swoim życiu prywatnym. Basak unika blasku fleszy. Wygląda jednak na to, że mimo ogromnej popularności i wielu fanek na całym świecie, Kıvanç jest szczęśliwym, wiernym mężem.