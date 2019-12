"Meandry uczuć" znowu w tv! Kiedy i gdzie oglądać historię Suhan i Cesura?

"Meandry uczuć" powróciły do telewizji. Historię Suhan i Cesura można ponownie oglądać w tv. Kiedy i gdzie emitowana jest ta turecka telenowela?

"Meandry uczuć" znowu w tv

"Meandry uczuć" czyli turecka telenowela z 2016 roku powracają do telewizji. Serial zastąpi w TVP3 "Wspaniałe stulecie: Murad IV", a więc można go oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 15:05 w TVP3.

"Meandry uczuć" - o czym jest turecka telenowela?

Głównym bohaterem jest przystojny Dżesur (wciela się w niego znany z "Imperium miłości" Kıvanç Tatlıtuğ). Mężczyzna wraca po latach do swej rodzinnej posiadłości, aby wyjaśnić tajemnicę śmierci swego ojca. Przyjeżdża z postanowieniem pomszczenia go. Powstają jednak pewne komplikacje. Dżesur zakochuje się bowiem w pięknej Suhan (Tuba Büyüküstün), córce Tahsina Korludaga (Tamer Levent), którego właśnie wini za śmierć swego ojca.

Dżesur poznaje Suhan, kiedy dziewczyna spada z konia. Pomaga jej i od razu między nimi zaiskrzy. Wkrótce Dżesur dowie się jednak, że ocalił życie córce swego wroga. Połączy ich gorące uczucie oraz rozdarcie pomiędzy lojalnością wobec rodziny a spełnieniem w miłości.