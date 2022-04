"Mecenas Porada" odcinek 6. Sprawa o alimenty oraz skarga do rady adwokackiej. Kasia zostanie wydalona z zawodu? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Nowy odcinek serialu „Mecenas Porada” już w środę 6 kwietnia o godzinie 20:05 w Polsacie. Gościnnie występują: Jacek Kawalec, Adam Gradowski, Katarzyna Żak oraz Cezary Żak. Mamy dwa przedpremierowe fragmenty z udziałem znanych aktorów oraz zwiastun nadchodzącego odcinka!

"Mecenas Porada" odcinek 6. - premiera w środę, 6 kwietnia 2022, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu

Do Kasi (Aleksandra Domańska) zgłasza się Andrzej Rawski (Jacek Kawalec). Chce pozwać swojego dobrze sytuowanego syna o alimenty, bo stracił pracę i nie ma za co żyć. Patryk (Adam Gradowski) jest wściekły i rozżalony, bo jego ojciec to alkoholik, który zniszczył mu dzieciństwo, a jego matce (Katarzyna Żak) zrujnował życie. Okazuje się, że Andrzej nie jest z Kasią szczery - był na wielu odwykach, ale żadnego nie ukończył.

Mężczyzna żąda podwyższenia alimentów. Kasia idzie do Andrzeja, bo ten nie stawił się u niej, a muszą omówić rozprawę. Andrzej jest totalnie pijany. Kasia próbuje mu uzmysłowić, że sam sobie nie poradzi. Jaki zapadnie wyrok w tej sprawie?

Z kolei niewyparzony język ciągle wpędza Kasię Poradę w kłopoty. Dlatego tym razem prawniczka dostaje wezwanie do rady adwokackiej! Kasia prosi o pomoc Aleksa (Antoni Pawlicki). Czy mecenas Wyrzykowski wyciągnie ją z opresji? A może sama przekona Przewodniczącego Rady Etyki Zawodowej (Cezary Żak), aby nie składał wniosku o wydalenie jej z zawodu?