"Mecenas Porada" odcinek 7. Pacjentowi amputowano ramię bez zgody! Wygra ze szpitalem? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Czas na 7. odcinek serialu "Mecenas Porada". Pacjentowi amputowano ramię bez zgody! Wygra ze szpitalem? W tym epizodzie gościnnie wystąpią Dariusz Toczek, Andrzej Pieczyński i Jacek Borkowski. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 7. odcinku "Mecenas Porady"!

"Mecenas Porada" odcinek 7. - premiera w środę, 13 kwietnia 2022, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu

W 7. odcinku serialu "Mecenas Porada" Do Kasi (Aleksandra Domańska) zgłasza się Damian Kolbus (Dariusz Toczek) bez ręki. Zanim amputowano mu ramię, pracował na budowie w Niemczech. Teraz mężczyzna nie może znaleźć pracy, a z renty nie ma szans wyżywić rodziny.

Trafił do szpitala po wypadku. Nikt nie zapytał go, czy wyraża zgodę na amputację, bo podobno miał nieoperowalnego złośliwego guza w ramieniu. Mogło dojść do naruszenia praw pacjenta? Kasia wyczuwa, że coś się nie zgadza! Czy w szpitalu doszło do błędu medycznego lub zdarzenia niepożądanego z winy profesora Adamczyka (Andrzej Pieczyński)? Kasi bardzo zależy na opinii biegłego lekarza.

Zwraca się o pomoc do Marcina (Mateusz Rusin) i okazuje się, że dobrze trafiła, bo ojciec przyjaciela Kasi jest ordynatorem chirurgii naczyniowej. Czy profesor Stanisław Drawicz (Jacek Borkowski) pomoże Kasi uzyskać odszkodowanie dla Damiana Kolbusa?

