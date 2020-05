"Megastadiony" na 60-lecie Mistrzostw Europy w National Geographic. Poznaj ciekawostki o najbardziej imponujących obiektach

Dla wszystkich fanów piłki nożnej, którzy nadal nie mogą pogodzić się z odwołaniem Euro 2020, National Geographic przygotował ekscytujący tour po 12 stadionach, na których już za rok odbędą się wyczekiwane mistrzostwa! W serii „Megastadiony” odwiedzimy m.in. Aviva Stadium w Dublinie, baskijski Estadio de San Mamés, legendarny Wembley czy rozsławioną za sprawą Roberta Lewandowskiego Allianz Arenę. Kiedy premiera pierwszego odcinka?

"Megastadiony" co czwartek, od 14 maja o godz. 21:00 na National Geographic!

To miał być wyjątkowy rok dla europejskich potęg piłkarskich i ich fanów, jednak z powodu wydarzeń ostatnich tygodni najważniejsze święto kibiców zostało odwołane. Zawód okazał się tym większy, gdyż rozgrywkom Euro 2020 miała towarzyszyć podniosła atmosfera obchodów 60. rocznicy Mistrzostw Europy. Dla wyróżnienia okrągłego jubileuszu, nie wybrano jednego kraju-gospodarza. Mecze miały odbywać się wyjątkowo na najbardziej imponujących stadionach dwunastu miast Starego Kontynentu.

I choć kibice zasiądą na ich trybunach dopiero za rok, dla widzów National Geographic bramy stadionów Euro 2020 staną otworem już w maju! Wszystko za sprawą rozpoczynającej się 14 maja serii dokumentalnej „Megastadiony”, ukazującej perły architektury sportowej od kulis. Trasa zwiedzania prowadzić będzie od szatni, przez murawę, trybunę, aż po dostępne wyłącznie dla głów państwa i gości specjalnych strefy VIP. Przekonamy się, że obiekty, które gromadzą nawet 90 000 osób, to przede wszystkim prawdziwe cuda techniki. O skali wyzwań konstrukcyjnych, jakim musieli stawić czoła projektanci i budowniczowie, świadczyć może Bakı Olimpiya Stadion, na którym kibice siedzą w powietrzu! Cała trybuna jest tam bowiem zawieszona nad ziemią po to, by podczas wydarzeń innych niż piłkarskie, móc schować pod nią murawę... w całości.

Szczególną uwagę polskich kibiców mogą zwrócić jednak stadiony, na których będą grać, a być może i wygrywać w 2021 r. biało-czerwoni. Mecze naszej reprezentacji mają odbyć się na dwóch arenach – w Dublinie oraz Bilbao. Im obu w serii „Megastadiony” również przyjrzymy się z bliska. Estadio de San Mamés, wzniesiony w stolicy Kraju Basków, robi wyjątkowe wrażenie. Jego fasady pokryto tysiącami nowoczesnych świetlówek, dzięki którym zewnętrzne ściany stadionu mogą „reagować” odpowiednio zaprogramowaną sekwencją barw i napisów podczas każdego strzelonego na nim gola!

Fanów Roberta Lewandowskiego – kapitana naszej drużyny narodowej, a na co dzień piłkarza Bayernu Monachium – zachwyci natomiast możliwość zwiedzenia szatni swojego idola oraz odwiedzenia innych zakątków Allianz Areny, w których RL9 przygotowuje się do wyjścia na murawę.

W jednym z odcinków serii odwiedzimy inną sportową arenę, która od lat zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków. Choć stadion narodowy Wembley w Londynie to już całkiem inna konstrukcja, niż ta sprzed prawie 50 lat, na samo wspomnienie jej nazwy puls każdego polskiego kibica nadal przyspiesza. To w końcu tutaj w 1973 r. odbył się pamiętny mecz Anglia-Polska, który choć zremisowany, dał nam wejście do turnieju finałowego mistrzostw świata! Jak dziś wygląda to historyczne miejsce i czy zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych zmieniło nie do poznania pomnik naszego narodowego sukcesu piłkarskiego?

W serii „Megastadiony” po jeszcze więcej piłkarskich wrażeń udamy się również do Rzymu, Bukaresztu, Dublina, Glasgow, Amsterdamu i Kopenhagi, gdzie wzniesione z pomysłowością i rozmachem konstrukcje walczą o miano najważniejszych aren sportowych. Premierowe odcinki serii „Megastadiony” co czwartek, od 14 maja o godz. 21:00 na National Geographic.

Ciekawostki o najbardziej imponujących obiektach znajdziesz w galerii!