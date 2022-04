Meltem z serialu "Przysięga" i Balca z "Zapukaj do moich drzwi". Oto czarne charaktery w tureckich serialach

Tureckie seriale nie byłyby takie same, gdyby nie czarne charaktery. W popularnych telenowelach aż roi się od złoczyńców, którzy psują szyki pozostałym. Są oni wyjątkowo okrutni - niezależnie od płci. Kto jest najgorszy? Oto nasz subiektywny ranking najgorszych czarnych charakterów w tureckich serialach. Nasza lista ciągle się wydłuża i ewoluuje.

Czarne charaktery w tureckich serialach

Bohaterowie tureckich seriali to nie tylko para zakochanych w sobie głównych bohaterów. Musi pojawić się ktoś, kto będzie uprzykrzał im życie. Czarny charakter ubarwia fabułę i sprawia, że nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać.

Hürrem i Sulejman czy Nihan i Kemal? Która para z tureckich seriali jest najpiękniejsza?Zobacz więcej

Niemal w każdym tureckim serialu jest bohater negatywny. Może to być kobieta lub mężczyzna. One zwykle są piękne i bezwzględne, oni to przystojni panowie, którzy nie cofną się przed niczym, aby osiągnąć swój cel. Ich działania zwykle podyktowane są miłością do jednego z dwójki głównych bohaterów. Czasem jest to miłość prawdziwa, innym razem przeradza się w obsesję. Czarne charaktery walczą o swój obiekt zainteresowania i są zdolne do wszystkiego. Wystarczy wspomnieć Arzu z "Elif", która nie ma żadnych oporów, aby zatruwać życie kilkuletniej dziewczynce. Próbowała nawet ją podpalić!

Otrucie i śmierć w tureckim serialu. Ujawniamy, co wydarzy się w najbliższych miesiącachZobacz więcej

W naszej galerii zobaczycie także czarne charaktery z takich seriali jak np. "Przysięga", "Zapukaj do moich drzwi", "Wieczna miłość", "Zraniona miłość", "Grzech Fatmagül" czy "Czarna perła".

Oto najgorsze czarne charaktery z tureckich seriali! Kolejność jest przypadkowa.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl