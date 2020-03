"Mesjasz" - 2. sezon powstanie? Historia Mesjasza została rozpisana na kilka sezonów!

Drugi sezon "Mesjasza" nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony przez Netflixa, ale zainteresowanie i dyskusja, jaka nadal toczy się wokół kontrowersyjnej produkcji, może zaowocować wkrótce przedłużeniem. Twórca serialu ujawnił już, że 1. sezon "Mesjasza" to zaledwie początek, a historia została rozpisana już na kilka sezonów!

Mam dobry pomysł na jeszcze kilka sezonów [...] To interesujące, ponieważ 1. sezon był ogromnym przedsięwzięciem, a kiedy zakończyliśmy pracę i usiedliśmy do oglądania, to wydawało mi się, że to dopiero początek. Naprawdę. - wyznał Michael Petroni w rozmowie z Colliderowi.