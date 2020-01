"Mesjasz" Netflixa zagraża wierze w Boga? Ksiądz obejrzał i podsumował serial

Jasne było to, że "Mesjasz" Netflixa wywoła sporo emocji. Jak praktycznie każda produkcja, która dotyka sfery sacrum. Na katolickich forach jeszcze przed premierą pojawiały się opinie o tym, że serial jest zagrożeniem dla wiary. Czyżby?

"Mesjasz" Netflixa - o co ten cały szum?

W dobie naprawdę mocnych i poruszających niewygodne tematy związane z religią produkcji, oglądamy "Mesjasza". Serial opowiada o współczesnym mężczyźnie, który pojawia się na Bliskim Wschodzie i twierdzi, że jest Mesjaszem. Bardzo szybko podążają za nim tłumy, pośród których niektórzy mówią, że są świadkami cudów. Lekko tydzień po premierze w sieci rozpętało się piekło. Jedni widzowie się zachwycają, inni są mocno rozczarowani. Są też ci, którzy już wcześniej mieli pewnego rodzaju obawy. Twierdzą, że produkcja Netflixa zagraża środowiskom katolickim.

"Osobiście nie jestem zainteresowana, bo to nie jest na podstawie Biblii, jak np film "Pasja", tylko takie wizje jakby to było gdyby Jezus żył teraz na ziemi. Może to mieszać w głowie, raczej nie polecam" - oceniała internautka, która zobaczyła jedynie zwiastun "Mesjasza". Jej słowa przytaczane były przez różne serwisy. "Niby ciekawe, ale dla bezpieczeństwa duchowego za oglądanie się nie wezmę" - rzucił ktoś inny na tym samym forum.

- Myślę, że dobrze, że serial budzi emocje, to plus dla niego - okazuje się być "ważnym". Zapewne gdyby spytać rożnych osób - różne padłyby odpowiedzi. Wydaje się mi, że każdy film, który dotyka religii, dla jej wyznawców będzie wywoływać emocje, bo dotyka czegoś bardzo fundamentalnego, osobistego i codziennego - mówi nam ks. Grzegorz Kramer.

Gdy fikcja odbierana jest jako atak

Dla wielu obawy środowisk katolickich są po prostu niezrozumiałe. W końcu historia głównego bohatera jest wyobrażeniem lub po prostu fikcją. Tak jak podkreślił ks. Kramer, religia jest bardzo delikatnym tematem, a poruszając go bardzo łatwo kogoś urazić. Stąd też lawina komentarzy w sieci. "Jeśli zagrożeniem wiary zostaje fikcja w serialu, to jak bardzo głęboka wiara ta była?" - pyta mocno zdziwiona internautka.

Ksiądz Kramer: "To bardzo dobry i chrześcijański film"

"Obejrzałem "Mesjasza", którego wyprodukował Netflix" - zaczął swoją recenzję ks. Grzegorz Kramer. "To jest bardzo dobry i chrześcijański film. Nie dlatego, że opowiada historię Jezusa, który przychodzi współcześnie, ale dlatego, że jak całe chrześcijaństwo, każe zadawać sobie pytania o sposób przeżywania wiary w Boga" - podkreśla na swoim blogu ks. Kramer wyjaśniając krok po kroku, co w tym serialu jest najcenniejsze. Właściwie jednym zdaniem, stając w opozycji do niektórych komentarzy duchowny podsumował "Mesjasza" i być może rzucił zupełnie inne światło.