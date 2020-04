"Miasteczko Twin Peaks". Zobacz, jak zmieniły się gwiazdy legendarnego serialu Davida Lyncha!

"Miasteczko Twin Peaks" to słynny serial Davida Lyncha z lat 90., który nadal cieszy się ogromną popularnością. Potwierdzeniem tych słów może być choćby fakt, że w 2017 roku, po ponad 25 latach od emisji ostatniego odcinka, "Miasteczko Twin Peaks" doczekało się 3. sezonu. Jak zmieniły się gwiazdy legendarnego serialu Davida Lyncha? Zobacz w galerii!

"Miasteczko Twin Peaks" w 2017 roku znowu znalazło się na ustach wszystkich serialomaniaków. Kultowy serial Davida Lynach powrócił wtedy na antenę stacji Showtime po ponad 25 latach od emisji ostatniego odcinka w 1991 roku. W nowej odsłonie widzowie ponownie mogli zobaczyć gwiazdy pierwszych dwóch sezonów. Z Davidem Lynchem na planie ponownie spotkali się: Kyle MacLachlan, David Duchovny, Alicia Witt, David Patrick Kelly, a także Harry Dean Stanton.

"Miasteczko Twin Peaks" kończy 30 lat

W "Twin Peaks", które większość z nas zna i ceni, David Lynch w niezwykły sposób opowiedział historię morderstwa nastolatki w jednym z amerykańskich miasteczek, do którego ściągają turyści, zachwyceni dwoma bliźniaczymi ośnieżonymi szczytami (to tytułowe Twin Peaks). Jak na kryminalną opowieść przystało, fabuła serialu koncentrowała się na zagmatwanym śledztwie agenta FBI Dale'a Coopera (Kyle MacLachlan), ale i nie tylko, bo przecież "Miasteczko Twin Peaks" to historia wielowątkowa, zahaczająca o wiele dziwacznych postaci i charakterów.

Sposób realizacji serialu poprzez zabawę przeróżnymi konwencjami, a nawet aluzjami do innych dzieł, a także niepowtarzalny klimat przyniosły "Twin Peaks" w pełni zasłużone uznanie krytyków oraz rzeszę wiernych fanów. O serialu Davida Lyncha mówi się, że to produkcja, która miała ogromny wpływ na telewizję, przyczyniła się do jej zrewolucjonizowania, a także stała się wyznacznikiem (po dziś dzień!) dla wszystkich twórców, którzy chcą realizować dobre seriale.

8 kwietnia 1990 roku odbyła się premiera słynnego "Miasteczka Twin Peaks", które kończy dziś 30 lat. To dobra okazja, aby sprawdzić, jak od emisji ostatniego odcinka w 1991 roku zmieniły się gwiazdy legendarnego serialu Davida Lyncha. Na kim z obsady serialu ząb czasu zostawił największy ślad? Zobacz zdjęcia w galerii!

Źródło: Associated Press, x-news