Michał Cieślak - Ilunga Makabu WALKA. Gdzie oglądać walkę o pas Mistrza Świata Federacji WBC? Gala PPV w Cyfrowym Polsacie i IPLI [TRANSMISJA NA ŻYWO, ONLINE, JAK ZAMÓWIĆ PPV]

W Cyfrowym Polsacie i IPLI można już zamawiać dostęp do walki Michała Cieślaka o Mistrzostwo Świata Federacji WBC w wadze junior ciężkiej. W piątek 31 stycznia br. Polak zmierzy się z Ilungą Makabu. Cena realizowanego w systemie „pay-per-view” wydarzenia to 40 zł. Będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej oraz na urządzeniach mobilnych.

Michał Cieślak w walce o pas Mistrza Świata Federacji WBC - JAK ZAMÓWIĆ PPV

Dla fanów zawodowego boksu szykuje się nie lada gratka. 31 stycznia na Shark Club Stadium w stolicy Demokratycznej Republiki Konga dojdzie do walki między Polakiem – niezwyciężonym Michałem Cieślakiem (19-0, 13 KO) a reprezentującym DR Konga – doświadczonym Ilungą Makabu (26-2, 24 KO). Oprócz walki o pas widzowie zobaczą również 2 inne, równie emocjonujące pojedynki. Transmisja gali poprzedzona zostanie specjalnie przygotowanym dla widzów studiem, które rozpocznie się o godz. 19.30. Studio poprowadzi Artur Łukaszewski, eksperci zaproszeni na ten wyjątkowy wieczór to: Janusz Pindera, Maciej Miszkiń i Hubert Migaczew, wydawcą będzie Paweł Mularczyk. Walki skomentują Andrzej Kostyra i Grzegorz Proksa.

Cieślak vs Makabu

Pochodzący z Radomia Michał Cieślak do tej pory wygrał 19 walk, z czego 13 przed czasem. Dwudziesta, jubileuszowa walka Polaka, odbędzie się w miejscu, gdzie doszło do znanego jako „bójka w dżungli” spotkania Muhammada Ali z Georgem Foremanem o mistrzostwo świata wszechwag. Trzymamy kciuki za zwycięstwo polskiego zawodnika! Ilunga Makabu do tej pory wygrał 26 walk, w tym 24 przez KO oraz zaliczył 2 porażki.

Jak zamówić galę w Cyfrowym Polsacie?

Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów:

przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043, · w internetowym Centrum Obsługi Klienta na www.icok.cyfrowypolsat.pl,

w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

w aplikacji Sklep – dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do momentu rozpoczęcia transmisji gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.

Jak obejrzeć walkę o pas Mistrza Świata Federacji WBC w IPLI?

Odbywającą się w Kinszasie walkę będą mogli obejrzeć na żywo także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA – na www.ipla.tv, w aplikacjach na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS, a także w wybranych Smart TV i urządzeniach Netia Player. Wydarzenie w jakości HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski w cenie 40 zł. Dostęp można aktywować na www.ipla.tv, w aplikacji na urządzenia z systemem Android (w obu sytuacjach możliwa jest płatność przelewem lub BLIKIEM, a w przypadku klientów Plusa możliwe jest doliczenie płatności do rachunku), w aplikacji na urządzenia z systemem iOS (płatności Apple), a także na wybranych Smart TV (płatność BLIKIEM).