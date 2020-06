Michał Wiśniewski opowiedział o bankructwie i kolejnym ślubie. "To nie ja zmieniałem żony, tylko one mnie"

Michał Wiśniewski świętuje w tym roku ćwierćwiecze swej grupy Ich Troje. Z tej okazji udzielił wywiadu, w którym opowiedział, jak zarobił i stracił milion dolarów oraz, dlaczego miał już pięć żon. Jak wyglądał jego ostatni ślub?

Michał Wiśniewski: "To nie ja zmieniałem żony, tylko one mnie"

Lider Ich Troje wziął niedawno ślub po raz 5. Tym razem jego wybranką jest niezwiązana z show biznesem Paulina. W sumie mają ośmioro dzieci z poprzednich związków. Ceremonia zaślubin odbyła się, gdy na świecie panowała już epidemia koronawirusa. "Akurat minęła nam pierwsza rocznica bycia razem. Stwierdziliśmy więc, że weźmiemy ślub. Spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie "tak". Skróciliśmy wszystko do minimum. Wesela nie było" - zdradził Michał Wiśniewski w rozmowie z "Dziennikiem Polskim".

Rozstanie Wiśniewskiego z Dominiką Tajner było dla wszystkich zaskoczeniem. Wydawało się, że tym razem lider Ich Troje odnalazł już tę "jedyną". Na pytanie, czy nie obawia się, że "zmienianie żon" weszło mu w krew i stało się uzależnieniem, Wiśniewski odpowiedział jednoznacznie:

Ale to nie ja zmieniałem żony, tylko one zmieniały mnie. To zasadnicza różnica. Gdyby to było tak, że to ja "idę w długą" – i po raz kolejny zmieniam żonę, to byłbym podrzędnym Casanovą. A ja kimś takim nie jestem.

Wokalista opowiedział także o tym, jak wyglądały zmiany wokalistek Ich Troje. Czy to miało związek ze zmianami w życiu prywatnym lidera Ich Troje? " Jakbym powiedział: przestajesz być żoną, przestajesz być wokalistką, to bym skłamał. (śmiech) Ludzie bardzo często jednak to mylą. Tylko dwie wokalistki były moimi żonami – Magda i Ania. Prawda jest taka, że każda z tych dziewczyn chciała się rozwijać wokalnie. (...) Magda poszła w muzykę taneczną, Justyna wróciła do piosenki poetyckiej, Ania nagrała płytę z piosenką chrześcijańską, a Marta – pracuje dla Disneya. Z Agatą rozstaliśmy się tylko przez różnicę wieku – ale trzymamy za nią kciuki, żeby sobie radziła dalej" - wyjaśnił.

W 2003 roku Michał Wiśniewski wziął udział w pierwszym w Polsce reality show z udziałem celebrytów. Razem z Martą "Mandaryną" Wiśniewską zgodzili się, aby kamery w ich domu śledziły każdy ich krok. Za "Jestem jaki jestem" otrzymali milion dolarów. Po latach ogłosił bankructwo. Jak to możliwe?

To jest taka pułapka, w którą wpadają wszyscy ci, którzy wygrywają w totolotka. Jak masz dużo, to wydajesz dużo. I rozdajesz dużo. Nie jest mi jednak przykro z tego powodu, bo zrobiłem kilka spektakularnych rzeczy. Bawiłem się pełną gębą, wielu osobom pomogłem. Bo to nie jest tak, że wydałem to na dziwki i prochy. Niektórzy mówią, że jestem hazardzistą. Owszem – gram w sportowego pokera od wielu lat, ale ja w życiu nie przegrałem pięciu złotych. W kasynie też nie. Sąd to sprawdził – i nie ma o czym dyskutować.

Na koniec Wiśniewski opowiedział o swojej chorobie. "Miałem złośliwego podskórniaka, ale mi go wycięli. Powiedziałem o tym w mediach, bo dałem się sprowokować byłej żonie. Dzisiaj pewnie bym tego nie zrobił. Ale wtedy byłem podatny na takie zachowania. Teraz jestem w dobrej kondycji – choć do czytania muszę już zakładać okulary. (...) Ludzie myślą, że osoby z pierwszych stron gazet nie robią kupy, nie sikają, nie chorują. Tymczasem robią i chorują. (śmiech) Jesteśmy tacy jak wszyscy" - podkreślił.

Źródło: PrzeAmbitni.pl/x-news