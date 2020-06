Miesiąc oceanów w National Geographic Wild. Odkryj fascynujące sekrety oceanicznych głębin

Światowy Dzień Oceanów, obchodzony co roku 8 czerwca, to wyjątkowa okazja, by zwrócić uwagę na rolę, jaką wielki błękit odgrywa w ekosystemie planety, a w efekcie i w życiu każdego z nas. Z tej okazji National Geographic Wild przygotował specjalny cykl dokumentów, pozwalających lepiej poznać i zrozumieć ten wielki, równoległy do lądowego świat. W ramach „Miesiąca oceanów” od 7 czerwca co niedzielę zobaczymy wiele premier. Jakich? Sprawdź szczegóły w tekście poniżej.

Wszyscy słyszeliśmy o lasach równikowych, jako zielonych płucach naszej planety. Mniej osób zdaje sobie jednak sprawę, że w ogólnym bilansie to oceany oddają więcej tlenu do atmosfery! Część dwutlenku węgla pochłaniają bowiem miliony oceanicznych żyjątek, tworząc w ten sposób swoje skorupki i pancerze. W efekcie co drugi oddech, jaki nabieramy w płuca, zawdzięczamy właśnie im. Dlatego też w czasach, w których zanieczyszczenie światowych akwenów górami plastiku i innych odpadów jest tak zatrważające, należy przypomnieć o ważnej dla całego ziemskiego istnienia roli oceanów. Taki cel przyświecał uczestnikom Szczytu Ziemi Organizacji Narodów Zjednoczonych, na którym w 1992 r. ustanowiono 8 czerwca Światowym Dniem Oceanów. Nowa seria na 60-lecie Mistrzostw Europy w National Geographic. Kiedy premiera?Zobacz więcej National Geographic Wild jak co roku włącza się w obchody tego naturalnego święta, prezentując premierowe dokumenty o istocie harmonijnego i niezachwianego rozwoju podwodnego świata. MIESIĄC OCEANÓW W NATIONAL GEOGRAPHIC WILD - CO WARTO OBEJRZEĆ? ​Od 7 czerwca co niedzielę od godz. 14.00 na National Geographic Wild w ramach specjalnej ramówki widzowie będą mogli zobaczyć premierowe produkcje. Jakie? Szczegóły znajdziesz w galerii! Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl