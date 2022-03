"Miłość i przeznaczenie" odcinek 76. Zeynep pomaga Mehdiemu, a ten to wykorzystuje! Barış odkrywa, kto zniszczył samochód! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 76. odcinku "Miłości i przeznaczenia" Zeynep pomaga Mehdiemu w trudnych chwilach, a ten to wykorzystuje! Tymczasem Barış odkrywa, kto zniszczył samochód! Sprawdź, co się wydarzy w 76. odcinku serialu "Miłość i przeznaczenie"!

"Miłość i przeznaczenie" odcinek 76. w środę, 23.03.2022 o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź program tv

Po śmierci Müjgan (Zeynep Kumral), Cemile (Elif Sönmez) nie wiedziała, co się wokół niej dzieje, także Mehdi (İbrahim Çelikkol) nie radził sobie ze stratą. Tymczasem Zeynep (Demet Özdemir) odkryła, że ktoś zniszczył przednią szybę jej służbowego auta.

W 76. odcinku "Miłość i przeznaczenie" Zeynep pomaga cierpiącemu Mehdiemu. Ten wynajmuje lokum w pobliżu jej domu. Kobiety nie są z tego powodu zadowolone...

Tymczasem Barış (Engin Öztürk) odkrywa, kto zniszczył samochód Zeynep. Mehdi przygotowuje się do otwarcia salonu.

"Miłość i przeznaczenie" - o czym jest?

Zeynep (Demet Ozdemir) to młoda i piękna dziewczyna, która pochodzi z biednej rodziny, ale została wychowana przez bogatych ludzi. Kiedy miała 7 lat, jej ojciec oddał ją na wychowanie. Biologiczna matka Zeynep, Sakine (Zuhal Gencer), przyjęła tę ofertę, aby jej ukochana córka mogła pójść do szkoły i miała godne życie. Sakine pracuje jako sprzątaczka w domu przybranych rodziców Zeynep, a jej przybrani rodzice Nermin (Senan Kara) i Ekrem (Nail Kirmizigul) są dobrze wykształceni i należą do wyższych sfer.

Nikt w wyższych sferach nie wie o biologicznych rodzicach Zeynep i wszyscy zakładają, że Nermin i Ekrem są jej rodzicami. Zeynep spotyka się z Farukiem (Engin Hepileri), który pochodzi z zamożnej rodziny, i który pewnego oświadcza się jej i zostaje przyjęty. Ale wtedy wkracza Sakine. Kiedy dowiaduje się, że Mehdi (Ibrahim Celikkol), przystojny facet z sąsiedztwa, szuka dziewczyny, namawia córkę na randkę w ciemno.