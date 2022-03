"Miłość i przeznaczenie" odcinek 82. Zeynep coraz bliżej Barışa! Wychodzą na jaw sekrety z dzieciństwa Mehdiego [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 82. odcinku "Miłości i przeznaczenia" odbywa się impreza urodzinowa Zeynep, podczas której ta zbliża się do Barışa! Z kolei Cemile opowiada o dzieciństwie Mehdiego... Sprawdź, co się wydarzy w 82. odcinku serialu "Miłość i przeznaczenie"!

"Miłość i przeznaczenie" odcinek 82. w czwartek, 31.03.2022 o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź program tv

Dzięki Savaşowi (Kaan Altay Köprülü), policji udało się aresztować Mehdiego (İbrahim Çelikkol). W tym czasie Benal (İncinur Sevimli) urodziła córkę. Zanim Mehdi trafił, mógł zobaczyć swoje dziecko.

Mehdi zostaje aresztowany! Benal rodzi córkę!Zobacz więcej

W 82. odcinku "Miłość i przeznaczenie" Barış (Engin Öztürk) z bratem Savaşem przychodzi na urodziny Zeynep (Demet Özdemir). Sakine (Zuhal Gencer) wspaniale dogaduje się z Savaşem na wózku, a Zeynep i Barış coraz głębiej zaglądają sobie w oczy...

Tymczasem Mehdi siedzi w celi, zaś Cemile (Elif Sönmez) opowiada Nuhowi (Fatih Koyunoğlu), jak Mehdi cierpiał w dzieciństwie.

W galerii znajdziesz zdjęcia z 82. odcinka serialu "Miłość i przeznaczenie".

"Miłość i przeznaczenie" - o czym jest?

Zeynep (Demet Ozdemir) to młoda i piękna dziewczyna, która pochodzi z biednej rodziny, ale została wychowana przez bogatych ludzi. Kiedy miała 7 lat, jej ojciec oddał ją na wychowanie. Biologiczna matka Zeynep, Sakine (Zuhal Gencer), przyjęła tę ofertę, aby jej ukochana córka mogła pójść do szkoły i miała godne życie. Sakine pracuje jako sprzątaczka w domu przybranych rodziców Zeynep, a jej przybrani rodzice Nermin (Senan Kara) i Ekrem (Nail Kirmizigul) są dobrze wykształceni i należą do wyższych sfer.

Nikt w wyższych sferach nie wie o biologicznych rodzicach Zeynep i wszyscy zakładają, że Nermin i Ekrem są jej rodzicami. Zeynep spotyka się z Farukiem (Engin Hepileri), który pochodzi z zamożnej rodziny, i który pewnego oświadcza się jej i zostaje przyjęty. Ale wtedy wkracza Sakine. Kiedy dowiaduje się, że Mehdi (Ibrahim Celikkol), przystojny facet z sąsiedztwa, szuka dziewczyny, namawia córkę na randkę w ciemno.