"Miłość i przeznaczenie" odcinek 83. Emine przekonuje Zeynep do Barışa! Benal mówi Zeynep o ślubie z Mehdim [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 83. odcinku "Miłości i przeznaczenia" Emine próbuje przekonać Zeynep do rozwijania relacji z Barışem. Z kolei Benal mówi Zeynep, co wymyśliła Cemile! Sprawdź, co się wydarzy w 83. odcinku serialu "Miłość i przeznaczenie"!

"Miłość i przeznaczenie" odcinek 83. w piątek, 1.04.2022 o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź program tv Barış (Engin Öztürk) i Zeynep (Demet Özdemir) są coraz bliżej! Tymczasem Cemile (Elif Sönmez) opowiedziała Nuhowi (Fatih Koyunoğlu), jak Mehdi (İbrahim Çelikkol) cierpiał w dzieciństwie. Zeynep coraz bliżej Barışa! Wychodzą na jaw sekrety z dzieciństwa Mehdiego Zobacz więcej W 83. odcinku "Miłość i przeznaczenie" Emine (Naz Göktan) zachęca Zeynep do zacieśnienia znajomości z Barışem. Z kolei Cemile użala się nad Mehdim i postanawia wycofać się ze współpracy z resztą kobiet. Benal (İncinur Sevimli) wyznaje Zeynep, że Cemile namawia ją na ślub z Mehdim. Zeynep serdecznie jej to odradza. Ślub, więzienie i awantury! To wydarzy się w serialu w kwietniuZobacz więcej W galerii znajdziesz zdjęcia z 83. odcinka serialu "Miłość i przeznaczenie". Zobacz galerię "Miłość i przeznaczenie" - o czym jest? Zeynep (Demet Ozdemir) to młoda i piękna dziewczyna, która pochodzi z biednej rodziny, ale została wychowana przez bogatych ludzi. Kiedy miała 7 lat, jej ojciec oddał ją na wychowanie. Biologiczna matka Zeynep, Sakine (Zuhal Gencer), przyjęła tę ofertę, aby jej ukochana córka mogła pójść do szkoły i miała godne życie. Sakine pracuje jako sprzątaczka w domu przybranych rodziców Zeynep, a jej przybrani rodzice Nermin (Senan Kara) i Ekrem (Nail Kirmizigul) są dobrze wykształceni i należą do wyższych sfer. Nikt w wyższych sferach nie wie o biologicznych rodzicach Zeynep i wszyscy zakładają, że Nermin i Ekrem są jej rodzicami. Zeynep spotyka się z Farukiem (Engin Hepileri), który pochodzi z zamożnej rodziny, i który pewnego oświadcza się jej i zostaje przyjęty. Ale wtedy wkracza Sakine. Kiedy dowiaduje się, że Mehdi (Ibrahim Celikkol), przystojny facet z sąsiedztwa, szuka dziewczyny, namawia córkę na randkę w ciemno. Zobacz galerię https://www.facebook.com/Najpi%C4%99kniejsze-Tureckie-Seriale-1720493947996129/