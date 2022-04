"Miłość i przeznaczenie" odcinek 87. Zeynep podejmuje zaskakującą decyzję! Barış jest chory... [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 87. odcinku "Miłości i przeznaczenia" wszyscy martwią się o Mehdiego, ale Zeynep już podjęła decyzję! Tymczasem okazuje się, że Barış jest chory... Sprawdź, co się wydarzy w 87. odcinku serialu "Miłość i przeznaczenie"!

W celi Mehdiego (İbrahim Çelikkol) pojawił się Osman, który ma wobec Mehdiego zdecydowanie złe zamiary. Z kolei Patyczak (Helin Kandemir) próbował namówić Zeynep (Demet Özdemir) do wycofania skargi na Mehdiego, a do Barişa (Engin Öztürk) przyjechał wuj Ali (Hakan Salınmış).

W 87. odcinku "Miłość i przeznaczenie" Emine (Naz Göktan) i Sultan (Hülya Duyar) odwiedzają Savaşa (Kaan Altay Köprülü), poznają wujka Alego i zajmują się gospodarstwem. Tymczasem w domu kobiet zbierają się bliscy Mehdiego, którzy bardo się o niego martwią, bo wdał się w bójkę w więzieniu.

Mimo to Zeynep kategorycznie odmawia wycofania skargi na Mehdiego! Tymczasem okazuje się, że Bariş jest bardzo przeziębiony.

"Miłość i przeznaczenie" - o czym jest?

Zeynep (Demet Ozdemir) to młoda i piękna dziewczyna, która pochodzi z biednej rodziny, ale została wychowana przez bogatych ludzi. Kiedy miała 7 lat, jej ojciec oddał ją na wychowanie. Biologiczna matka Zeynep, Sakine (Zuhal Gencer), przyjęła tę ofertę, aby jej ukochana córka mogła pójść do szkoły i miała godne życie. Sakine pracuje jako sprzątaczka w domu przybranych rodziców Zeynep, a jej przybrani rodzice Nermin (Senan Kara) i Ekrem (Nail Kirmizigul) są dobrze wykształceni i należą do wyższych sfer.

Nikt w wyższych sferach nie wie o biologicznych rodzicach Zeynep i wszyscy zakładają, że Nermin i Ekrem są jej rodzicami. Zeynep spotyka się z Farukiem (Engin Hepileri), który pochodzi z zamożnej rodziny, i który pewnego oświadcza się jej i zostaje przyjęty. Ale wtedy wkracza Sakine. Kiedy dowiaduje się, że Mehdi (Ibrahim Celikkol), przystojny facet z sąsiedztwa, szuka dziewczyny, namawia córkę na randkę w ciemno.