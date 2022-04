"Miłość i przeznaczenie" odcinek 94. Mehdi potrzebuje pieniędzy! Zeynep prosi Barışa o przysługę... [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 94. odcinku "Miłości i przeznaczenia" Mehdi potrzebuje pieniędzy! Tymczasem Zeynep prosi Barışa o przysługę... Co on na to? Sprawdź, co się wydarzy w 94. odcinku serialu "Miłość i przeznaczenie"!

"Miłość i przeznaczenie" odcinek 94. we wtorek, 19.04.2022 o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź program tv

Zeynep (Demet Özdemir) poprosiła Emine (Naz Göktan) i Savaşa (Kaan Altay Köprülü), by nie wspominali o tym, że będzie broniła Mehdiego (İbrahim Çelikkol). Tymczasem Sultan (Hülya Duyar) najwyraźniej wpadłaa w oko wujowi Alemu (Hakan Salınmış), a z Ameryki przyjechała siostra Barışa (Engin Öztürk), Özlem (Ebru Cündübeyoğlu).

W 94. odcinku "Miłość i przeznaczenie" Nuh (Fatih Koyunoğlu) fortelem odciąga strażników, by Zeynep mogła wejść do rannego Bekira. Mehdi postanawia poznać zamiary swego wroga, lecz potrzebuje do tego pieniędzy.

Siostra Barışa Özlem dziwi się, że rodzina siada do stołu ze służbą. Zeynep prosi Barışa, by przyjął Nuha do pracy.

"Miłość i przeznaczenie" - o czym jest?

Zeynep (Demet Ozdemir) to młoda i piękna dziewczyna, która pochodzi z biednej rodziny, ale została wychowana przez bogatych ludzi. Kiedy miała 7 lat, jej ojciec oddał ją na wychowanie. Biologiczna matka Zeynep, Sakine (Zuhal Gencer), przyjęła tę ofertę, aby jej ukochana córka mogła pójść do szkoły i miała godne życie. Sakine pracuje jako sprzątaczka w domu przybranych rodziców Zeynep, a jej przybrani rodzice Nermin (Senan Kara) i Ekrem (Nail Kirmizigul) są dobrze wykształceni i należą do wyższych sfer.

Nikt w wyższych sferach nie wie o biologicznych rodzicach Zeynep i wszyscy zakładają, że Nermin i Ekrem są jej rodzicami. Zeynep spotyka się z Farukiem (Engin Hepileri), który pochodzi z zamożnej rodziny, i który pewnego oświadcza się jej i zostaje przyjęty. Ale wtedy wkracza Sakine. Kiedy dowiaduje się, że Mehdi (Ibrahim Celikkol), przystojny facet z sąsiedztwa, szuka dziewczyny, namawia córkę na randkę w ciemno.