"Miłość i przeznaczenie". Taki prywatnie jest serialowy Mehdi. Ibrahim Celikkol rozkochał w sobie Polki! Co o nim wiemy?

"Miłość i przeznaczenie" - ten serial polskim widzom jest już dobrze znany! Główną rolę, obok pięknej Demet Özdemir gra w nim przystojny Ibrahim Celikkol. Aktor szybko zdobył uznanie fanek na całym świecie. Co o nim wiemy?

Ibrahim Celikkol: kariera aktorska

W główna rolę męską w serialu Miłość i przeznaczenie wcielił się przystojny aktor Ibrahim Celikkol. Jako Mehdi Celikkol zaskarbił sobie serca żeńskiej części miłośników tureckich seriali.

Co ciekawe, choć aktor urodził się w tureckim mieście Izmit, to jego ojciec jest Arabem, a matka Greczynką. W wieku zaledwie 19 lat został rozpoznawalnym modelem, dzięki czemu podróżował po całej Europie. Ibrahim zyskał uznanie w Turcji za role w „Sharp Knife” i „Mercy”, natomiast występ w Tylko Ty sprawił, że większość młodych Turczynek zaczęło do niego wzdychać... Ibrahim Celikkol stał się światowej sławy aktorem dzięki roli Ferhata w Black and White Love.

Na Netfliksie można oglądać serial Intersection. Opowiada on o nieoczekiwanym przecięciu się ścieżki szlachetnej lekarki i dwóch bogatych biznesmenów z pasją do samochodów. W rolę jednego z nich wcielił się właśnie Ibrahim Celikkol.

W najbardziej aktualnej produkcji, w której można go zobaczyć aktor zagrał u boku Demet Özdemir. W obsadzie zobaczymy także: Nursim Demir, Zuhal Gencer, Senan Kara, Sinan Demirer, Hulya Duyar, Naz Goktan, Engin Hepileri.

"Miłość i przeznaczenie" opowiada o losach Zeynep. To młoda i piękna dziewczyna, która pochodzi z biednej rodziny, ale została wychowana przez bogatych ludzi. Kiedy miała 7 lat, jej ojciec oddał ją na wychowanie. Biologiczna matka Zeynep, Sakine, przyjęła tę ofertę, aby jej ukochana córka mogła pójść do szkoły i miała godne życie. Sakine pracuje jako sprzątaczka w domu przybranych rodziców Zeynep, a jej przybrani rodzice Nermin i Ekrem są dobrze wykształceni i należą do wyższych sfer. Nikt w wyższych sferach nie wie o biologicznych rodzicach Zeynep i wszyscy zakładają, że Nermin i Ekrem są jej rodzicami. Zeynep spotyka się z Farukiem, który pochodzi z zamożnej rodziny, i który pewnego oświadcza się jej i zostaje przyjęty. Ale wtedy wkracza Sakine. Kiedy dowiaduje się, że Mehdi, przystojny facet z sąsiedztwa, szuka dziewczyny, namawia córkę na randkę w ciemno.

Co warto wiedzieć o Ibrahimie Celikkolu?

Aktor urodził się 14 lutego 1982 roku w Kocaeli. Ma 1,87 m wzrostu. Zanim został aktorem, pracował jako zawodowy model. W przeszłości Celikkol pasjonował się koszykówką, grał w lidze, był nawet reprezentantem Turcji w grupie młodzików. Zostawił jednak sport na rzecz aktorstwa.

İbrahim Çelikkol jest żonaty. 25 maja 2017 roku poślubił Mihre Mutlu. Aktor jest szczęśliwym ojcem. Zdjęcia z rodziną chętnie publikuje w mediach społecznościowych. Znajdziecie je w galerii.

