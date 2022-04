"Miłość i przeznaczenie". Zeynep i Barış wezmą ślub! Wreszcie będą szczęśliwi? Zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

W nadchodzących odcinkach "Miłości i przeznaczenia" będziemy świadkami ślubu Zeynep i Barışa! Para wreszcie będzie razem i stanie na ślubnym kobiercu! To wreszcie koniec ich kłopotów i będą szczęśliwi? Sprawdź, co się wydarzy w serialu "Miłość i przeznaczenie"!

"Miłość i przeznaczenie" od poniedziałku do piątku, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź program tv

Zeynep (Demet Özdemir), Mehdi (İbrahim Çelikkol) i Barış (Engin Öztürk) od jakiegoś czasu tworzą trójkąt miłosny w serialu "Miłość i przeznaczenie". Choć Zeynep rozwiodła się z Mehdim i wyraźnie ma się ku Barışowi, to ciągle coś staje im na drodze. Na szczęście czeka ich "happy end"!

Gra przystojnego szefa Zeynep, a miał zostać żołnierzem! Turecki aktor jest dziś bożyszczem kobietZobacz więcej

"Miłość i przeznaczenie" - ślub Zeynep i Barışa

Wiadomo już, że w finale serialu Zeynep i Barış wezmą ślub! Oczywiście zanim do tego dojdzie, w ich życiu pojawią się nowi bohaterowie, którzy nieźle między nimi namieszają. Barış pozna też sekrety z przeszłości Zeynep, ale to nie zniszczy ich uczucia.

Para postanowi wziąć ślub - spotkają się ze swoimi bliskimi w plenerze, gdzie powiedzą sobie "tak"! To nie będzie jednak ostatnia scena serialu - czeka nas jeszcze sporo ważnych scen i ważnych decyzji bohaterów!

W galerii znajdziesz zdjęcia ślubu Zeynep i Barışa z serialu "Miłość i przeznaczenie". Sprawdź, co się wydarzy!

"Miłość i przeznaczenie" - o czym jest?

Zeynep (Demet Ozdemir) to młoda i piękna dziewczyna, która pochodzi z biednej rodziny, ale została wychowana przez bogatych ludzi. Kiedy miała 7 lat, jej ojciec oddał ją na wychowanie. Biologiczna matka Zeynep, Sakine (Zuhal Gencer), przyjęła tę ofertę, aby jej ukochana córka mogła pójść do szkoły i miała godne życie. Sakine pracuje jako sprzątaczka w domu przybranych rodziców Zeynep, a jej przybrani rodzice Nermin (Senan Kara) i Ekrem (Nail Kirmizigul) są dobrze wykształceni i należą do wyższych sfer.

Nikt w wyższych sferach nie wie o biologicznych rodzicach Zeynep i wszyscy zakładają, że Nermin i Ekrem są jej rodzicami. Zeynep spotyka się z Farukiem (Engin Hepileri), który pochodzi z zamożnej rodziny, i który pewnego oświadcza się jej i zostaje przyjęty. Ale wtedy wkracza Sakine. Kiedy dowiaduje się, że Mehdi (Ibrahim Celikkol), przystojny facet z sąsiedztwa, szuka dziewczyny, namawia córkę na randkę w ciemno.