"Miłość jest ślepa". Będą kolejne sezony "Love is blind" Netflixa! Kiedy premiera nowych odcinków randkowego show?

To musiało się tak skończyć! "Miłość jest ślepa", czyli randkowy show Netflixa doczeka się kolejnych sezonów. Ze wstępnych informacji wynika, że serwis zamówił jeszcze dwie odsłony programu "Miłość jest ślepa". Kiedy premiera 2. sezonu "Love is blind"?

"Miłość jest ślepa" - powstaną kolejne sezony "Love is blind"

Reality show "Miłość jest ślepa" to jedna z najchętniej binge'owanych produkcji Netflixa. Społeczny eksperyment Nicka i Vanessy Lachey, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości, z dnia na dzień stał się hitem. Informacja o kolejnych sezonach "Love is blind" wydawała się już tylko formalnością.

Przypominamy, że w 1. sezonie programu "Miłość jest ślepa" szczęście odnaleźli: Lauren Speed i Cameron Hamilton oraz Amber Pike i Matt Burnett. Tylko oni powiedzieli sobie "tak". Miłosnych zawirowań w reality show jednak nie brakowało. Widzowie na forach internetowych ochoczo dyskutowali o zachowaniu Jessiki Batten oraz relacji Gigi Milady Gibelli z Damianem Powersem.

"Miłość jest ślepa" - kiedy premiera 2. sezonu "Love is blind"?

Szczegóły nowych odcinków nie są na razie znane. Netflix potwierdził jedynie, że "Miłość jest ślepa" doczeka się jeszcze dwóch sezonów. Castingi do 2. sezonu już ruszyły. Zgłoszenia można nadsyłać drogą internetową. Poinformowała o tym Vanessa Lachey na swoim Instagramie.

Jeśli epidemia koronawirusa nie pokrzyżuje twórcom "Love is blind" planów, to można przypuszczać, że nowe odcinki "Miłość jest ślepa" pojawią się na Netflix w przyszłym roku. Przypominamy, że premiera 1. sezonu "Love is blind" odbyła się 13 lutego 2020 roku.

O programie "Miłość jest ślepa" ("Love is blind")

Bohaterami programu Netflix „Miłość jest ślepa” są single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają. Decydują się więc na mało standardowe podejście do randkowania i postanawiają zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami — a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek. Twórcy tego 10-odcinkowego programu, który prowadzą Nick i Vanessa Lachey, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa.