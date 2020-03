"Miłość jest ślepa". Giannina Milady Gibelli najpiękniejszą uczestniczką "Love is blind"? Jak wyglądała przed programem?

Giannina Milady Gibelli to jedna z najbarwniejszych i zarazem najpiękniejszych uczestniczek randkowego show Netflixa pt. "Miłość jest ślepa". Jak wyglądała przed programem? Czy Giannina Milady Gibelli bardzo się zmieniła w ciagu ostatnich lat?

Giannina Milady Gibelli — kim jest?

Giannina Milady Gibelli to specjalistka w dziedzinie mediów społecznościowych, która szukała miłości w randkowym show Netflixa pt. "Love is blind". Gigi ma 25 lat i pochodzi z Caracas w Wenezueli, ale obecnie mieszka w Atlancie. W programie ujawniła m.in. że studiowała reklamę i public relations na Uniwersytecie Florydy w Orlando, uwielbia podróże i modę. Jej konto na Instagramie obserwuje już ponad 500 tysięcy osób.

Giannina Milady Gibelli w programie "Miłość jest ślepa"

Giannina Milady Gibelli dała się poznać w programie "Love is blind" jako przebojowa i rozgadana Wenezuelka, która przez rozwód rodziców sabotuje siebie i swoje związki w obawie przed rozczarowaniem.

Netflix pokazał kontrowersyjny "randkowy serial", który stał się hitem! Małżeństwa zostały zawarte i przetrwały?Zobacz więcej

Mimo różnych temperamentów i odmiennych przekonań politycznych Gigi udało się nawiązać gorącą, ale też bardzo burzliwą relację z Damianem Powersem, z którym stanęła na ślubnym kobiercu. Mężczyzna w finale "Love is blind" zostawił ją jednak przed ołtarzem.

Para rozstała się w atmosferze skandalu, ale na zdjęciach ze zjazdu uczestników (odcinek ten będzie dostępny na Netflix już 5 marca) Gigi i Damian nie mieli problemu z tym, aby usiąść obok siebie. Plotki o ich powrocie podsyciła ostatnio mama Gigi, która w komentarzu na Instagramie wyznała, że jej córka i Damian nadal są razem. Komentarz został już usunięty, a status ich związku zostanie najpewniej ujawniony w 11. odcinku 1. sezonu "Love is blind".

Giannina Milady Gibelli to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych i zarazem najpiękniejszych programu "Miłość jest ślepa". Jak temperamentna Gigi wyglądała przed programem? Czy bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich lat?

Zobacz jej zdjęcia w galerii!

O programie "Miłość jest ślepa" ("Love is blind")

Bohaterami programu Netflix „Miłość jest ślepa” są single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają. Decydują się więc na mało standardowe podejście do randkowania i postanawiają zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami — a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek. Twórcy tego 10-odcinkowego programu, który prowadzą Nick i Vanessa Lachey, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa.