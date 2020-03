"Miłość jest ślepa". Netflix pokazał kontrowersyjny "randkowy serial", który stał się hitem! Małżeństwa zostały zawarte i przetrwały?

Znana para celebrytów - Nick i Vanessa Lachey przeprowadzili eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości, a później zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz. Reality show określany jako "randkowy serial" - "Miłość jest ślepa" - stał się hitem Netflixa!

"Miłość jest ślepa" hitem Netflixa!

Bohaterami programu Netflixa "Miłość jest ślepa" są single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają. Decydują się więc na mało standardowe podejście do randkowania i postanawiają zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Kontrowersyjny reality show dość niespodziewanie zyskał ogromną popularność na całym świecie.

Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami, a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek.

Twórcy tego 10-odcinkowego programu, który prowadzą Nick i Vanessa Lachey, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa. Odbiór reality show jest nieoczywisty - w sieci nie brakuje negatywnych, krytykujących zamysł programu komentarzy, a jednocześnie użytkownicy Netflixa przyznają, że nie mogą oderwać się od ekranów i z wypiekami na twarzach śledzą kolejne poczynania uczestników.

Uwaga, spoiler!

W finałowym odcinku "Miłość jest ślepa" Matt Barnett i Amber Pike oraz Cameron Hamilton i Lauren Speed powiedzieli "TAK". Widzowie zastanawiali się, czy zrobili to tylko na potrzeby programu, dlatego portal TMZ postanowił to sprawdzić. Okazuje się, że Matt i Amber, którzy wzięli ślub 13 listopada 2018 r. oraz Cameron i Lauren, którzy zrobili to samo trzy dni później, wciąż są w związkach małżeńskich! Można więc uznać, że eksperyment zakończył się dla nich sukcesem, a widzowie już nie mogą doczekać się kolejnego sezonu!

