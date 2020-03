"Miłość jest ślepa". Netflix zrobił 11. odcinek "Love is blind"! Uczestnicy programu spotkają się ponownie! [KIEDY PREMIERA?]

10 odcinków show "Miłość jest ślepa", czyli "Love is blind" to nie wszystko. Netflix stworzył jeszcze jeden epizod, w którym bohaterowie kontrowersyjnego programu spotkali się ponownie. Kiedy premiera 11. odcinka programu "Miłość jest ślepa" na Netflix? Co się wydarzy w programie?

"Miłość jest ślepa" - będzie 11. odcinek "Love is blind" "Miłość jest ślepa" to randkowy program Netflixa, który z dnia na dzień stał się hitem. Twórcy reality show, w którym single nawiązują relacje z potencjalnymi partnerami nie widzą ich, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa. "Miłość jest ślepa" Netflixa budzi kontrowersje, a zdania widzów na temat "Love is blind" są podzielone. Ci, którzy jednak obejrzeli program zgodnie zapewniają, że show wciąga bez reszty. 10 odcinków to dla niektórych za mało, dlatego część widzów zaczęła już dopytywać o kontynuację. Dla fanów programu "Miłość jest ślepa" mamy dobre informacje — Netflix nakręcił dodatkowy, 11. odcinek "Love is blind", w którym uczestnicy spotkali się ponownie. "Love is Blind: Reunion" - co wydarzy się w 11. odcinku? W 11. odcinku "Love is blind" bohaterowie miłosnego eksperymentu spotkają się po roku od wydarzeń z finału programu, który był szeroko komentowany w internecie. Szczegóły dodatkowego epizodu utrzymywane są na razie w tajemnicy, ale można puszczać, że dowiemy się w nim, jak potoczyły się losy par, które zdecydowały się wziąć ślub. W zwiastunie 11. odcinka "Love is blind" ujawniono, że między Amber i Jessicą dojdzie do ostrej sprzeczki. Panie pokłócą się oczywiście o Barnetta, którego ta druga próbowała uwodzić, kiedy ten był już zaręczony z Amber. Na zjeździe uczestników poruszona zostanie także kwestia burzliwego rozstania Damiana i Gianniny, którzy (według plotek) wrócili już do siebie! Przekonamy się również, jak obecnie wygląda relacja Jessiki i Marka, czy Kenny i Kelly nadal się przyjaźnią oraz, czy Lauren i Cameron spodziewają się dziecka! "Miłość jest ślepa" - kiedy premiera 11. odcinka "Love is blind"? "Love is Blind: Reunion", czyli 11. odcinek programu "Miłość jest ślepa" pojawi się na Netflix już w najbliższy czwartek, 5 marca.