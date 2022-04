"Miłość, Seks & Pandemia". Kontrowersyjny film Patryka Vegi w wersji serialowej! Widzowie docenią grę Małgorzaty Rozenek-Majdan?

"Miłość, Seks & Pandemia" to kontrowersyjny film Patryka Vegi, który jednocześnie też został przez sporą część fanów twórczości Vegi kompletnie zignorowany w kinach. Teraz produkcja, której jedna z gwiazd jest Małgorzata Rozenek-Majdan, zawita do telewizji w wersji serialowej! Sprawdźcie szczegóły.

"Miłość, Seks & Pandemia" odcinek 1 - premiera w piątek, 6 maja, o godzinie 23:20

"Miłość, Seks & Pandemia" to film, o którym było głośno od końca 2020 roku. Gdy produkcja rok później w końcu trafiła do kin, to przegapiło ją wielu widzów, którzy wcześniej lubowali się w twórczości Patryka Vegi. Teraz będą mogli nadrobić zaległości.

Już 6 maja, o godzinie 23:20, na antenie CALA+ zadebiutuje 1. odcinek serialowej wersji "Miłość, Seks & Pandemia". W oficjalnym opisie produkcji czytamy:

Ars amandi w czasach zarazy według Patryka Vegi. Serialowa wersja kinowej produkcji. Pandemia zmienia wszystko. Oto trzy przyjaciółki - wyzwolona Kaja, Nora i zasadnicza feministka Olga, a do tego prawiczek Bartek, który chce zrobić karierę jako striptizer. Wybuch zarazy wywraca do góry nogami ich erotyczne oraz uczuciowe życie.

Gwiazdami produkcji są Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Mucha, Zofia Zborowska-Wrona, Weronika Lesiak, Sebastian Dela, Dawid Czupryński oraz Leonardo Marques.

