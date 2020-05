"Miłosne potyczki". Hande Erçel w nowej komedii romantycznej. O czym będzie serial "Sen Çal Kapımı"? Kto będzie jej partnerem?

Hande Erçel zrezygnowała z udziału w serialu z Burakiem Denizem i dołączyła do obsady "Sen Çal Kapımı". O czym będzie nowa komedia romantyczna? Kto będzie partnerem Hande Erçel?

"Miłosne potyczki". Hande Erçel w nowej komedii romantycznej

Ostatnio głośno było o powrocie doskonale znanego widzom duetu aktorskiego. Hande Erçel i Burak Deniz, którzy występowali razem w "Miłosnych potyczkach" mieli znów zagrać razem w nowym serialu "Yarım Kalan Aşklar Dairesi" ("Niedokończony krąg miłości"). Jak się jednak okazuje, aktorka zrezygnowała na rzecz innej produkcji.

Hande Erçel zagra główną rolę w "Sen Çal Kapımı" ("Zapukaj do mych drzwi"). Jej partnerem będzie Kerem Bürsin czyli Ali z "W sercu miasta".

"Sen Çal Kapımı" ("Zapukaj do mych drzwi") - o czym jest?

"Sen Çal Kapımı" ("Zapukaj do mych drzwi") to klasyczna turecka komedia romantyczna o miłości między biedną dziewczyną i bogatym mężczyzną. Eda Yildiz i Serkan Bolat wrócili właśnie do Stambułu po studiach za granicą i spotykają się przypadkiem. Chłopak proponuje dziewczynie, aby przez dwa miesiące udawała jego narzeczoną. Edzie początkowo nie podoba się jej udawany narzeczony, ale po pewnym czasie zmienia zdanie o nim.

Na razie nie jest znana dokładna data premiery "Sen Çal Kapımı", jednak zdjęcia rozpoczną się w czerwcu. Zwykle w Turcji nie trzeba czekać długo na emisję, więc jest szansa, że serial pojawi się na ekranach w wakacje.