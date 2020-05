"Miss Polski". Magdalena Bieńkowska i Łukasz Kubot są parą! Fani są zachwyceni

Magdalena Bieńkowska i Łukasz Kubot są razem! Miss Polski 2015 pochwaliła się tym w mediach społecznościowych! Sprawdź szczegóły!

Łukasz Kubot to jeden z najlepszych polskich tenisistów, który dwukrotnie zwyciężył w turnieju wielkoszlemowym. Kolejny sukces spotkał go w życiu prywatnym! Okazuje się bowiem, że sportowiec jest w szczęśliwym związku z Miss Polski!

Magdalena Bieńkowska, czyli Miss Polski z 2015 roku, opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z Łukaszem Kubotem na tle Opery w Sydney. Para wygląda na zakochaną, a fanów celebrytki dodatkowo elektryzuje podpis zdjęcia, gdzie modelka umieściła ikonkę przedstawiającą pierścionek zaręczynowy.

Wszystko wskazuje zatem na to, że Łukasz Kubot oświadczył się wybrance swojego serca! Pod zdjęciem od razu posypały się gratulacje od zachwyconych fanów, dla których było to całkowicie zaskoczenie. - Gratulacje! Wiele miłości i spełnienia marzeń dla Was. Piękna para - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama.

Magdalena Bieńkowska i Łukasz Kubot przebywają obecnie w Australii, gdzie świętowali 38. urodziny. Zakochanym życzymy wszystkiego najlepszego!

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news