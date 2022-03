"Miss World 2021". Podczas koronacji rywalka zniszczyła suknię Karolinie Bielawskiej. Zrobiła to umyślnie? "Prawie jakby było zaplanowane"

Karolina Bielawska niedawno wróciła do kraju po swojej sensacyjnej wygranej w konkursie Miss World. W jednym z pierwszych wywiadów, które po powrocie udzieliła najpiękniejsza kobieta na świecie, postanowiła opowiedzieć o pewnej niekomfortowej sytuacji, którą spowodowała jedna z jej rywalek.

Miss World 2021 - Karolina Bielawska

17 marca w Portoryko odbył się konkurs Miss World 2021, który sensacyjnie wygrała nasza rodaczka, Karolina Bielawska. Reprezentantka Polski bez problemów awansowała do kolejnych etapów konkursu Miss World. W finale pokonała m.in. reprezentantki Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Stanów Zjednoczonych. Jest to jej największy sukces w karierze, ale nie jedyny. Wcześniej Karolina wygrała również najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w Polsce - Miss Polonia. Była jego laureatką w 2019 roku.

Wygrała koronę najpiękniejszej kobiety świata. Zobacz, jak wyglądała kiedyśZobacz więcej

Miss World 2021 - niefortunny incydent podczas koronacji

Choć wybory najpiękniejszej kobiety na świecie miały miejsce już jakiś czas temu, to Karolina Bielawska dopiero niedawno powróciła do kraju, ponieważ najpierw musiała polecieć z Portoryko do Nowego Jorku, by oficjalnie przejąć obowiązki Miss World 2021. Po powrocie do Polski, modelka udzieliła wywiadu, w którym wyjawiła, że podczas koronacji doszło do nietypowej sytuacji, w której wzięła udział ona i jedna z jej rywalek po koronę. Sukienka, którą miała wtedy na sobie Karolina Bielawska została zniszczona.

Mieliśmy dużo planów co do sukienki, ponieważ ona miała taki doczepiany, dłuższy tren. Zastanawialiśmy się, czy ten tren później ściągnąć, żeby była jakaś zmiana, ale ja stwierdziłam, że ten tren zostawimy. Najwyraźniej miało być inaczej, ponieważ kiedy usłyszałam, że wygrałam i szłam na koronację, to tren zahaczył się o sukienkę koleżanki i koncertowo mi odpadł na samym środku, ale wyglądało to widowiskowo. Prawie jakby było zaplanowane - wyznała w rozmowie z "Jastrząb Post" polska Miss World.

W tej samej rozmowie, Karolina opowiedziała również o swoich rywalkach w konkursie Miss World. Modelka wyraziła się o nich w samych superlatywach, sama zachowując przy tym ogromną skromność.

To już inny rodzaj rywalizacji. Z czystym sercem mogę powiedzieć, że każda z tych dziewczyn zasługiwałaby na ten tytuł i każda z nas była na swój sposób wyjątkowa, robiła wiele dobrego w swoim kraju, bardzo się starała, walczyła, była przepiękna. Myślę, że pod względem urody nie jesteśmy w stanie nas ocenić. Nie da się porównać urody słowiańskiej do azjatyckiej, czy do dziewczyny o innym kolorze skóry, ponieważ każda z nas jest inna. To, co mi sprzyjało tego dnia to to, że byłam najlepsza jaka ja mogłam być i miałam też szczęście.

Karolina Bielawska po konkursie mogła się niemiło zaskoczyć. Organizatorzy zaliczyli potężną wpadkę!Zobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl