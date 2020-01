Mister Polski 2019. Daniel Borzewski zatrzymany przez policję w Tajlandii. Co się stało?

Nowy Mister Polski 2019, Daniel Borzewski został zatrzymany przez policję. Do tego nie w Polsce tylko w Tajlandii, dokąd wyjechał na wymarzone wakacje.

Nowy Mister Polski, Daniel Borzewski wyjechał na wymarzone wakacje do Tajlandii. Minęły jego pierwsze dni w słonecznym klimacie, odprężył się popijając wodę kokosową. W końcu postanowił wynająć skuter, aby szybko zwiedzić miasto Pattaya. W trakcie przejażdżki zatrzymali go do kontroli drogowej funkcjonariusze policji. Daniel pokazał swoje prawo jazdy i wyszło, że powinien mieć międzynarodowe. Nie pomogły żadne tłumaczenia. Dostał mandat ok 200 zł, ale na szczęście w Tajlandii można targować się ze wszystkim. Stanęło na 75 złotych i tym razem się udało.

Daniel wrócił do zwiedzania spacerując, pływając w basenie, morzu i wylegując się na plaży. Zasłużył na to, bo ostatnio był bardzo zajęty. Obowiązki mistera łączy ze swoją wielką pasją - tańcem. Na co dzień występuje z grupą „Volt” prowadzoną przez Agustina Egurollę. Ostatnio wziął udział w „Sylwestrze Marzeń” w TVP 2, gdzie tańczył w czasie występów Natalii Oreiro i Roksany Węgiel. Tancerz pojawił się również w takich programach jak: „Jaka to melodia?”, „The Voice of Poland”, „Mam talent”, „Dance Dance Dance” i „Taniec z gwiazdami”. Borzewski zajmuje się też modelingiem, a także prowadzeniem social mediów grupy „Volt” i stron internetowych agencji tanecznych.