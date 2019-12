"Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" w TV. Kontynuacja kultowej komedii w telewizji! Gdzie oglądać nowy "Kogel-mogel"?

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich fanów kultowej komedii "Kogel-mogel". Najnowsza część cyklu - "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" już wkrótce zostanie wyemitowana w telewizji! Sprawdźcie szczegóły!

"MISZMASZ, CZYLI KOGEL-MOGEL 3" - PREMIERA W NOWY ROK, 1 STYCZNIA 2020 ROKU, O GODZINIE 21:00 NA ANTENIE CANAL+

"Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" to najnowsza część kultowego cyklu "Kogel-mogel". Po 30 latach powracamy do historii Kasi Solskiej (Grażyna Błęcka-Kolska), w życiu której zaszły ogromne zmiany! Jest szczęśliwa? Czy może swoje życie uważa za porażkę?

Kasia Zawada (z domu Solska) wciąż mieszka we wsi Brzózki. Jest dyrektorką miejscowej szkoły podstawowej. Musi radzić sobie z zalotami sołtysa, Staszka Kolasy. Syn Kasi, Marcin, który do tej pory mieszkał za granicą z ojcem, niespodziewanie wraca do Polski. Od razu wpada w kłopoty i musi opuścić rodzinną wieś. Wyjeżdża do stolicy. Tymczasem w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Barbara Wolańska, celebrytka i znana sekstrenerka, wydaje bardzo kontrowersyjną książkę. Niezadowoleni bliscy Barbary uciekają z domu.

Gwiazdami filmu "Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" są Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Łaniewska, Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki, Malgorzata Rozniatowska oraz Paweł Nowisz.

"Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3" będziecie mogli obejrzeć 1 stycznia 2020 roku o godzinie 21:00 na antenie CANAL+.