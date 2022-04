Młodzi i Film 2022. Oficjalny plakat i rada artystyczna 41. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych! Kto doradza przy wyborze filmów konkursowych?

Wielkimi krokami nadchodzi 41. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych - Młodzi i Film 2022. Organizatorzy właśnie zaprezentowali oficjalny plakat imprezy oraz przedstawiali skład rady artystycznej festiwalu, która doradzi w selekcji konkursowych filmów. Sprawdźcie, kto odpowiada za selekcję polskich debiutów!

Podczas nadchodzącego 41. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych - Młodzi i Film 2022 zostanie zainaugurowana działalność Rady Artystycznej, powoływanej przez Koło Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w składzie:

Piotr Domalewski

Katarzyna Klimkiewicz

Michał Szcześniak

Anna Zamecka

"Żużel". Tomasz Ziętek gwiazdą filmu Doroty Kędzierzawskiej. Warto obejrzeć?Zobacz więcej

Rada Artystyczna będzie głosem doradczym Festiwalu Młodzi i Film przy wyborze filmów do sekcji konkursowych. Michał Szcześniak, przewodniczący Koła Młodych SFP, tak mówi o koszalińskim festiwalu:

Młodzi i Film to jeden z najważniejszych festiwali dla startujących filmowców. Dziś przeżywa swoje apogeum, bo debiutów powstaje rekordowo dużo. A ich autorzy mają doskonały warsztat, tworzą kino świadome, na światowym poziomie. Debiuty kształtują branżę. Tu mogą się ze sobą spotkać i konfrontować nie tylko filmy, ale też pomysły na przyszłość kina. MiF to pierwsze spotkania, z których tworzą się grupy filmowe i przyjaźnie. Kształtuje się branża i oczywiście pomysły na filmy. Świadomość tego, że jesteśmy grupą zawodową i warto sobie wzajemnie pomagać. Tu po raz pierwszy młodzi są razem, poznają się na lata.

Lata temu zachwycała na ekranie! Później zniknęła z TV! Czym zajmuje się dzisiaj?Zobacz więcej

Jednocześnie, organizatorzy imprezy zaprezentowali oficjalny plakat festiwalu Młodzi i Film 2022. Za oprawę graficzną oraz komunikację wizualną odpowiada Patryk Hardziej. To to działający międzynarodowo, multidyscyplinarny ilustrator, projektant grafik oraz researcher. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz założyciel kursów Sztuka Projektowania i Fundacji Karola Śliwki. Pomysłodawca i kurator Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych, międzynarodowej wystawy polskiego designu, która odbyła się w sześciu krajach, nagrodzonej Projektem Roku STGU (2016). Autor książki „CPN – Znak, identyfikacja, historia”. Ma na koncie współpracę m.in. z takimi markami i instytucjami jak: Amnesty International, British Airways, BMW, Mini, E.Wedel, New Scientist Magazine, Bertagnolli, Mondadori Libri, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Designu Gdynia, Ministerstwo Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Nowej Zelandii.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl