"Moda na sukces". Szmira, która ukształtowała kulturę. Jej bohaterowie ekscytowali całe pokolenia! Jak się zmienili?

"Moda na sukces" to współcześnie nierzadko synonim czegoś przedłużającego się ponad wszelką normę, bardzo zagmatwanego i koniecznie dramatycznego do przesady. Tymczasem "Moda na sukces" to nic innego, jak kultowa już dziś opera mydlana, na której wyrosły pokolenia. Bohaterowie serialu, przez wielu określanego sympatycznym mianem "szmiry", umierali, znikali, zmartwychwstawali, brali śluby i rozwody. A jak na przestrzeni tych lat zmienili się aktorzy, którzy wcielali się w kultowe postacie? Sprawdziliśmy to dla Was.