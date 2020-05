"Mogę cię zniszczyć". Nowy odważny i szczery serial HBO! Wkrótce premiera

"Mogę cię zniszczyć" to historia, która w centrum stawia pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym. Serial opowiada o młodej kobiecie, która próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.

"Mogę cię zniszczyć" – nowy serial HBO

Premiera serialu HBO "Mogę cię zniszczyć" (I May Destroy You) zaplanowana została na 8 czerwca w HBO i HBO GO. W serwisie pierwszy odcinek będzie dostępny od rana, premiera na antenie HBO odbędzie się tego samego dnia o godzinie 21:40. Serial liczyć będzie 12 półgodzinnych odcinków.

"Mogę Cię zniszczyć" to nowy serial HBO, którego pomysłodawczynią, scenarzystką i producentką wykonawczą jest laureatka nagrody BAFTA, Michaela Coel, którą zobaczymy w produkcji w głównej roli. Serial w odważny, szczery i skłaniający do przemyśleń sposób dotyka ważnej kwestii, jaką we współczesnym świecie jest przyzwolenie na seks, zwłaszcza w kontekście współczesnych randek i związków. Jego twórcy zadają pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym.

"Mogę cię zniszczyć" - o czym jest

Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.

W głównych rolach w serialu Mogę cię zniszczyć występują: Michaela Coel (Guma do żucia), Weruche Opia (serial Banana), Paapa Essiedu (serial Press), Aml Ameen (serial Sense8), Adam James (serial HBO Kompania braci), Sarah Niles (serial Drakula), Ann Akin (serial Cormoran Strike), Harriet Webb (serial W"]hite Gold), Ellie James (serial Cormoran Strike), Franc Ashman (serial Kłamstwa), Karan Gill (miniserial Flesh & Blood), Natalie Walter (serial Horrible Histories) i Samson Ajewole.

Serial "Mogę cię zniszczyć" (I May Destoy You) jest koprodukcją HBO i BBC, a wyprodukowany został przez spółki Various Artists Ltd i FALKNA Productions. Producentką wykonawczą z ramienia FALKNA Productions oraz scenarzystką, reżyserką i odtwórczynią głównej roli jest Michaela Coel. Obowiązki producentów wykonawczych ze strony spółki Various Artists Ltd pełnią Phil Clarke i Roberto Troni. Obowiązki producentów pełnią także Simon Maloney oraz Simon Meyers. Za reżyserię, poza Coel, odpowiada także Sam Miller, który w tym samym czasie był także producentem wykonawczym pierwszych trzech odcinków serialu.